Doğum İzni ve Sosyal Medya Düzenlemesi TBMM'de
Doğum İzni ve Sosyal Medya Düzenlemesi TBMM'de

05.04.2026 13:19
TBMM Genel Kurulu'nda, doğum izni ve sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesini de içeren, 'Sosyal Hizmet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul'da, doğum izni ve sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesini de içeren, 'Sosyal Hizmet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek. Teklife göre; kadınların doğum izni süresi 24 haftaya çıkarılıyor. Teklifin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla annelik izin süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süresi henüz tamamlanmamış olan personele, istemeleri halinde 8 hafta ilave annelik izni verilebilecek. Kadın işçiye isteği halinde 24 hafta, çoğul gebelik halinde ise 26 haftalık sürenin tamamlanmasının ardından ücretsiz izin verilecek. Diğer taraftan eşi doğum yapan işçilere verilen izinler 5 günden 10 güne çıkarılacak. Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memura, çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.

SOSYAL AĞ SAĞLAYICILARI, 15 YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÇOCUKLARA HİZMET SUNMAYACAK

Teklifle sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Ağ sağlayıcıları hizmetin sunulmaması için yaş doğrulama tedbiri alacak. Ağ sağlayıcılar ayrıca açık, anlaşılır ve kullanıma uygun ebeveyn kontrol araçları sağlayacak ve aldatıcı reklamları engelleyecek. Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan ağ sağlayıcıları, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen kararın gereğini derhal ve en geç 1 saat içinde uygulayacak. Teklifte belirtilen düzenlemeleri hayata geçirmeyen ağ sağlayıcılarına idari para cezası verilecek. Para cezası kararını karşılayamayanlara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından gerçek ve tüzel kişilerin yeni reklam vermesi yasaklanacak. Bu kapsamda yeni sözleşme yapılamayacak ve buna ilişkin para transferi aktarılamayacak. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde bant daraltması cezası da verilebilecek.

KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Alt Komisyon, kamu denetçilerinin 2025 Yıllık Raporu kapsamındaki faaliyetleri dinleyecek. Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkanvekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantıları düzenleyecek.

Kaynak: DHA

