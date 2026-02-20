DSP'den Emeklilere Sofra Katkısı Önerisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DSP'den Emeklilere Sofra Katkısı Önerisi

20.02.2026 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Önder Aksakal, emeklilere Ramazan'da 5 bin lira, bayramda ise 10 bin lira önerdi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Ramazan başında emeklilerin hesaplarına yatırılmak şartıyla 5 bin lira 'sofra katkısı', bayram için ise ikramiye tutarının en az 10 bin lira olarak belirlenmesini öneriyoruz." dedi.

Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye görevlerinde başarılar diledi.

Bakanlar Gürlek ve Çiftçi'nin TBMM Genel Kurulu'nda yemin etmeleri sırasında yaşanan arbedeye ilişkin konuşan Aksakal, "CHP'li bazı milletvekillerinin fiziksel engel yaratma, özellikle Adalet Bakanımızın yemin etmesini engellemeye yönelik yersiz girişimlerini yadırgadığımızı ve kınadığımızı da belirtmek isterim." diye konuştu.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na değinen Aksakal, "İmralı'daki PKK elebaşının sözde 'umut hakkı' gibi bir sonucu beklemesi, örgüt mensuplarının bağımsız Türk yargısına hesap vermeden sivil hayata geçiş yapılabileceği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Anayasası'nda ifadesini net olarak bulmuş ilk 4 maddesinin, devamında 42. ve 66. maddeleri üzerinde bir değişikliğe gidilebileceği gibi beklentilerin, hayal kurmakla eşdeğer olacağı asla akıllardan çıkarılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

DSP Genel Başkanı Aksakal, ABD'nin elindeki tüm saldırı imkanlarını bölgeye yığmaya devam ettiğini söyleyerek "Amerika'nın bir tek amacı vardır, o da katil İsrail'le birlikte dünyanın bizim de yer aldığımız bu coğrafyasını hegemonyası altına almak ve jeopolitik olarak da dünyanın tümünü kendi kapsama alanına dahil etmektir. Türk milleti, 86 milyon vatan evladıyla buna asla müsaade etmeyecektir." değerlendirmelerinde bulundu.

Ramazanın hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Aksakal, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'deki Müslümanlara sabır, metanet ve dayanma gücü diledi.

Emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların çözümü için bu kesime katkı sağlanmasını isteyen Aksakal, "Ramazan başında emeklilerin hesaplarına yatırılmak şartıyla 5 bin lira 'sofra katkısı', bayram için ise ikramiye tutarının en az 10 bin lira olarak belirlenmesini öneriyoruz. Elbette bunun yeterli düzeyde bir miktar olmadığını biz de değerlendiriyoruz. Ancak bu miktar bile hiç değilse küresel ekonomik darboğazın yarattığı bu sıkıntılı süreçte emeklilerimizin mübarek günlerde bir nebze olsun rahat edebilmesine vesile olacaktır." dedi.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Politika, Ekonomi, Dsp, Son Dakika

Son Dakika Politika DSP'den Emeklilere Sofra Katkısı Önerisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor Gelirini bakın ne yapacak Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor! Gelirini bakın ne yapacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler
Alişan Ramazan’ın ilk gününde Umre’ye gitti Alişan Ramazan'ın ilk gününde Umre'ye gitti
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi

14:23
Viral olan köy öğretmeni Videoyu izleyenler şaşırıyor
Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor
14:08
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
14:03
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı
ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
14:01
Skriniar’ın Sağ Kasığında Kısmi Yırtık
Skriniar'ın Sağ Kasığında Kısmi Yırtık
13:22
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 14:35:42. #7.11#
SON DAKİKA: DSP'den Emeklilere Sofra Katkısı Önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.