Üye Girişi
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan yeni yıl mesajı Açıklaması

30.12.2021 10:18
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan yeni yıl mesajı Açıklaması

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Yepyeni umutlarla dolu bir yıla yelken açarken, karşılaştığımız onca badireyi, sineye çektiğimiz onca sıkıntıyı artık geride bırakmak, yaşadığımız onca sevinci daha da çoğaltmak istiyoruz.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Yepyeni umutlarla dolu bir yıla yelken açarken, karşılaştığımız onca badireyi, sineye çektiğimiz onca sıkıntıyı artık geride bırakmak, yaşadığımız onca sevinci daha da çoğaltmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Aksakal, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tüm vatandaşların yeni yılını kutlayan Aksakal, mesajında şunları kaydetti:

"Yepyeni umutlarla dolu bir yıla yelken açarken, karşılaştığımız onca badireyi, sineye çektiğimiz onca sıkıntıyı artık geride bırakmak, yaşadığımız onca sevinci daha da çoğaltmak istiyoruz. Kavgasız, gürültüsüz, gelecek kaygısından arındığımız, toplumsal kardeşliğimizin bozulmasından duyduğumuz endişelerin ortadan kalktığı, akşam başını yastığa koyduğunda sabah gideceği bir işi, akşam evine geldiğinde huzur içinde kaşığını daldıracağı bir tas aşı olduğunu bilen, gelecek kaygısı olmayan insanların yaşadığı bir Türkiye'de yepyeni bir yıl bekliyoruz."

YORUMLAR
500

Yeni Yıl, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika


Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Son dakika! Meteoroloji uyardı: 8 il için kuvvetli sağanak ve sel geliyor Son dakika! Meteoroloji uyardı: 8 il için kuvvetli sağanak ve sel geliyor         
10:16
Niğde'de film gibi olay! Definecilerin üstüne düşen kadın gerçeği ortaya çıkardı Niğde'de film gibi olay! Definecilerin üstüne düşen kadın gerçeği ortaya çıkardı         
10:09
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek,..         
09:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06
Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor         
15:48
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek..         
13:55

Son Dakika Haberleri
10:22 Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı
10:18 Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü
10:16 Son dakika! Meteoroloji uyardı: 8 il için kuvvetli sağanak ve sel geliyor
10:11 Zenginleştikçe dişlerimiz çürüyor mu? Sosyoekonomik durumun diş sağlına etkileri
10:09 Niğde'de film gibi olay! Definecilerin üstüne düşen kadın gerçeği ortaya çıkardı
10:01 Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksitlendirmede değişiklik yapıldı
09:54 Son Dakika! Galatasaray'dan sürpriz hamle! Okay Yokuşlu'yu transfer etmek istiyor
09:42 İzmir'de bir plaja yıldırım düştü! 600 şezlong yandı
09:28 Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, takipçisinin yaptığı yorumla adeta çıldırdı
09:24 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 10:27:20. #1.13#
SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement