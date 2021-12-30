DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Yepyeni umutlarla dolu bir yıla yelken açarken, karşılaştığımız onca badireyi, sineye çektiğimiz onca sıkıntıyı artık geride bırakmak, yaşadığımız onca sevinci daha da çoğaltmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Aksakal, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tüm vatandaşların yeni yılını kutlayan Aksakal, mesajında şunları kaydetti:

"Yepyeni umutlarla dolu bir yıla yelken açarken, karşılaştığımız onca badireyi, sineye çektiğimiz onca sıkıntıyı artık geride bırakmak, yaşadığımız onca sevinci daha da çoğaltmak istiyoruz. Kavgasız, gürültüsüz, gelecek kaygısından arındığımız, toplumsal kardeşliğimizin bozulmasından duyduğumuz endişelerin ortadan kalktığı, akşam başını yastığa koyduğunda sabah gideceği bir işi, akşam evine geldiğinde huzur içinde kaşığını daldıracağı bir tas aşı olduğunu bilen, gelecek kaygısı olmayan insanların yaşadığı bir Türkiye'de yepyeni bir yıl bekliyoruz."