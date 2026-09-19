DSP lideri Aksakal, Şanlıurfa Suruç\'ta iki mahallede sorunları dinledi

DSP lideri Aksakal, Şanlıurfa Suruç'ta iki mahallede sorunları dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi. DSP İlçe Başkanı Furkan Ergüvan ve partililerce karşılanan Aksakal, kırsaldaki Aşağı Bostancılar ve Yurtçiçeği mahallelerinde vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suruç'a gelen Aksakal, DSP İlçe Başkanı Furkan Ergüvan ve partililer tarafından karşılandı.
Kırsal Aşağı Bostancılar ve Yurtçiçeği mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Aksakal, talep ve sorunları dinledi.
Kaynak: AA
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