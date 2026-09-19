DSP lideri Aksakal, Şanlıurfa Suruç\'ta iki mahallede sorunları dinledi

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suruç'a gelen Aksakal, DSP İlçe Başkanı Furkan Ergüvan ve partililer tarafından karşılandı.

Kırsal Aşağı Bostancılar ve Yurtçiçeği mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Aksakal, talep ve sorunları dinledi.