Duran: 30 Ağustos bağımsızlık ruhuyla güçlü Türkiye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Duran: 30 Ağustos bağımsızlık ruhuyla güçlü Türkiye

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında Türkiye'nin bağımsızlık ruhuyla güçlü ve öz güvenli bir ülke olarak yoluna devam ettiğini vurguladı, şehitleri andı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bugün Türkiye, 30 Ağustos'ta ortaya konulan bağımsızlık ruhundan aldığı güçle, kendi kararlarını kendi veren, bölgesinde ve dünyada ağırlığı giderek artan, güçlü ve öz güvenli bir ülke olarak yoluna kararlılıkla devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajında, 30 Ağustos'un birlik ve beraberlik içinde kenetlenen, istiklalini ve istikbalini her türlü değerin üzerinde tutan Türk milletinin sarsılmaz iradesinin en güçlü tezahürlerinden biri olduğunu belirtti.

Bu eşsiz zaferle milletin kendi geleceğini tayin etme iradesini, vatanın bütünlüğünü ve bağımsızlığı her şart altında koruma kararlılığını bütün dünyaya ilan ettiğini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye, 30 Ağustos'ta ortaya konulan bağımsızlık ruhundan aldığı güçle, kendi kararlarını kendi veren, bölgesinde ve dünyada ağırlığı giderek artan, güçlü ve öz güvenli bir ülke olarak yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda attığımız her adımda Milli Mücadele'nin bizlere bıraktığı istiklal ruhunu ve sorumluluk bilincini geleceğe taşıyoruz. Ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh ve daha itibarlı bir geleceğe ulaştırmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, vatanımızın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yahya Kemal Beyatlı'nın "26 Ağustos 1922" adlı şiirini seslendirdiği ve Büyük Taarruz'a ilişkin görüntülerin bulunduğu videoya da yer verildi.

Kaynak: AA

Burhanettin Duran, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Duran: 30 Ağustos bağımsızlık ruhuyla güçlü Türkiye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fidan hocanın Instagram’dan kazandığı para dudak uçuklattı Fidan hocanın Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu

12:36
Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar hayatım korku filmi gibiydi
Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar hayatım korku filmi gibiydi
12:23
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü
11:48
Araç sahiplerine kötü haber Motorine vergi zammı geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine vergi zammı geliyor
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de Atatürk’ün huzurunda Netanyahu’ya mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de! Atatürk'ün huzurunda Netanyahu'ya mesaj
11:18
İzlanda’da AB üyeliği referandumu Sandıktan “hayır“ çıktı
İzlanda'da AB üyeliği referandumu! Sandıktan "hayır" çıktı
10:37
Popüler özellik başa bela oldu Milyonlarca araç geri çağrılıyor
Popüler özellik başa bela oldu! Milyonlarca araç geri çağrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 12:49:07. #7.12#
SON DAKİKA: Duran: 30 Ağustos bağımsızlık ruhuyla güçlü Türkiye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement