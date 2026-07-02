Duran: Şam saldırısı istikrarı hedefliyor

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde gerçekleştirilen saldırıyı için kınama mesajı paylaşarak, "Terörün, Suriye'de yeniden tesis edilmeye çalışılan güven ve istikrar ortamını hedef aldığı açıktır" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde gerçekleştirilen hain terör saldırısını en güçlü şekilde lanetliyorum. Masum sivilleri hedef alan bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; kardeş Suriye halkına ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Terörün, Suriye'de yeniden tesis edilmeye çalışılan güven ve istikrar ortamını hedef aldığı açıktır. Kardeş Suriye halkının birlik ve beraberliği ile bu tür alçak saldırıları boşa çıkaracağına, ülkenin huzur, güvenlik ve kalkınma yolundaki kararlı yürüyüşünü sürdüreceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine destek olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.