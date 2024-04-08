Dursun Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanlığına aday olacağını açıkladı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayda İYİ Parti genel başkanlığına aday olacağını açıkladı.
Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü kurultayda aday olmayacağını ilan etiğini belirterek, "Aldıkları kararı her zaman olduğu gibi saygıyla karşılıyorum." ifadelerini kullandı.
Dervişoğlu şunları kaydetti:
"Böylesine kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir. Sürecin, usulüne ve geleneklerimize uygun olarak yürütülmesini temin amacıyla öncelikle partimizin kurulduğu günden itibaren büyük emekler sarf ederek bugünlere gelmesini sağlayan kurucu liderimiz ve aile büyüğümüz Sayın Meral Akşener'i ziyaret edip hayır duasını alacak, sonrasında da değerli dava arkadaşlarımız ve teşkilat mensuplarımızla birlikte partimizi TBMM'de temsil eden değerli milletvekillerimizle istişarelerde bulunacağım.
Aldığımız kararın ülkemize, milletimize ve partimize hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederim. 27 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan seçimli olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olacağımı kamuoyunun bilgi ve takdirlerine arz eder, saygılar sunarım."
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