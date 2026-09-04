Eceabat ilçesi Gelibolu Adliyesine bağlandı, kararı Adalet Bakanı açıkladı - Son Dakika
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Eceabat ilçesi Gelibolu Adliyesine bağlandı, kararı Adalet Bakanı açıkladı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eceabat ilçesinin Çanakkale Adliyesinin yargı çevresinden çıkarılarak Gelibolu Adliyesinin yargı çevresine bağlandığını duyurdu. Bakan, vatandaşların adalete daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla böyle bir karar alındığını belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eceabat ilçesinin Çanakkale Adliyesinin yargı çevresinden çıkarılarak Gelibolu Adliyesinin yargı çevresine bağlandığını açıkladı.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın adalete daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla yargı hizmetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, Eceabat ilçesini Çanakkale Adliyesinin yargı çevresinden çıkararak Gelibolu Adliyesinin yargı çevresine bağladık. Alınan bu kararın vatandaşlarımız ve yargı teşkilatımız için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Eceabat ilçesi Gelibolu Adliyesine bağlandı, kararı Adalet Bakanı açıkladı - Son Dakika

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