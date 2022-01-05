EDEP Erzincan Aralık Ayı İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Eğitime Destek Platformu (EDEP) Erzincan Aralık ayı il Koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

EDEP Erzincan Aralık ayı il Koordinasyon kurulu toplantısı, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu Eğitime Destek Platformu Erzincan İl Koordinatörü Hasan Çakmak, bazı kamu kurumu ve okul müdürleri ile sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

AFAD İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda, Kur'an'ı Kerim okunmasıyla başlayan toplantıda; Eğitime Destek Platformu Erzincan İl Koordinatörlüğünce yıl içerisinde yapılan çalışmalar ve 2022 yılında planlanan projeler değerlendirilerek, bilgi alış verişinde bulunuldu.

Toplantıda Erzincan İl Milli Eğitim müdürü Aziz Gün il ve ilçelerde bulunan okullar ile ilgili bir sunum yaptı. İl Müftüsü Burhan Çakır'ın Kur'an Kursları ile ilgili bilgilendirmesinin ardından istişare toplantısına katılım sağlayan TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu konuşma yaptı.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu yaptığı konuşmasında gençlere mesaj verdi. Eminoğlu Erzincan'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade edere yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin kabuğunu aştığını ve bulunduğu coğrafyada söz sahibi olduğunu söyledi. Eminoğlu, "Tarihi bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Tarihe altın harflerle yazılan bir döneme şahitlik ediyoruz. Bu dönemde daha fazla gayret etmeliyiz. Yapacağımız çalışmaların dünyanın bütün mazlum ülkelerine etki edeceğini unutmayalım. Canla, başla, aşkla ve heyecanla gayret ederek bu çalışmanın içerisinde olacağız. 81 il genelinde birçok ilde bulunduğunu ve Erzincan'da ki ortamın ve birlikteliğin çok güzel olduğunu söyleyen Eminoğlu, "burada son zamanlarda yaşanan süreç ile ilgili bilgi vermek istedim. Eğitime Destek Platformu olarak daha önce İmam Hatip platformu olarak yola çıktığımız geçen 10 yıllık süreç sonrasında sadece imam Hatip okullarımızı değil tüm eğitim camiasını kapsaması adına son 3 yıldır Eğitime Destek Platformu adı altında 81 il genelinde çalışma yürüttüğümüz bir platform. Biz tüm Platform üyeleri ile günlük ve haftalık toplantılarımız sürdürüyoruz. Toplantılarımızda 81 il genelinde tüm okullarımızda özellikle seçmeli dersler, İmam Hatip okullarımıza yerleşme oranları üzerine çalışmalarımızı yapıyor ve takip ediyoruz. Eksiklikleri de masaya yatırıyoruz. Özellikle Anadolu'da genel başkan olarak toplantılara iştirak etmeye çalışıyoruz.

Türkiye genelinde Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 2023 de ilk defa oy kullanacak olan 6 milyondan fazla gençten bahsediliyor. 18 30 yaş arasını dahil ettiğimiz zaman tüm seçmenlerin yüzde 40'ını kapsayan seçmen kitlesi var. Seçin kaderini değiştirecek bir genç seçmen kitlesinin olduğunu ifade etmişti. Bizlerde daha fazla gençliğimizle birlikte olarak birlik beraberlik içerisinde inşallah 2023 seçimlerine katkı sağlayacağız. 81 ilde 571 ilçemizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

TÜGVA gibi önemli bir gençlik topluluğunun çatısı altında bulunmak bizim için önem arz ediyor. Bu zamanlarda gençliğimize her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız. Geleceğe, değerlerine sahip çıkan, sahip çıkmaktan öte değerlerini yaşayabilen bir gençlik bırakmak boynumuzun borcu. Bunun için birlikte çalışacağız. TÜGVA, bu kapsamda önemli bir yer teşkil eden gençlik kuruluşudur. Sözlerimi tamamlamadan da TÜGVA Erzincan olarak yapılan çalışmalardan dolayı da Fatih kardeşime de teşekkür ediyorum. Tarihi bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Tarihe altın harflerle yazılan bir döneme şahitlik ediyoruz. Bu dönemde daha fazla gayret etmeliyiz. Yapacağımız çalışmaların dünyanın bütün mazlum ülkelerine etki edeceğini unutmayalım. Canla, başla, aşkla ve heyecanla gayret ederek bu çalışmanın içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

AFAD İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Eğitime Destek Platformu (EDEP) Erzincan Aralık ayı il Koordinasyon kurulu toplantısı çekilen toplu fotoğraf ve hediye takdimi ile son buldu. - ERZİNCAN