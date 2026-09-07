Edirne Belediye Meclisi toplantısı sonrası AK Partili ve Yeni Partili üyeler arasında arbede - Son Dakika
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Edirne Belediye Meclisi toplantısı sonrası AK Partili ve Yeni Partili üyeler arasında arbede

Edirne Belediye Meclisi toplantısı sonrası AK Partili ve Yeni Partili üyeler arasında arbede
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Edirne Belediye Meclisi'nin Eylül ayı birleşiminin ardından AK Partili meclis üyesi Celal Demir ile Yeni Partili meclis üyesi Asım Uyguner arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan arbede, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi ve taraflar uzaklaştırıldı.

Edirne Belediye Meclisi'nin Olağan Eylül Ayı Birleşimi'nin ardından AK Partili meclis üyesi Celal Demir ile Yeni Partili meclis üyesi Asım Uyguner arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle yaşanan arbede, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.

Meclis toplantısının tamamlanmasının ardından henüz belirlenemeyen nedenle AK Partili Demir ile Yeni Partili Uyguner arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından salonda arbede çıktı. Çevrede bulunanların müdahalesiyle taraflar birbirinden uzaklaştırıldı.

Yaşanan gerginlik ve sonrasında salonda oluşan hareketlilik, kameralara yansıdı. Görüntülerde tartışma öncesi yaşanan sözlü atışma ile olayın ardından tarafların çevredekiler tarafından uzaklaştırıldığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Edirne Belediye Meclisi toplantısı sonrası AK Partili ve Yeni Partili üyeler arasında arbede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne Belediye Meclisi toplantısı sonrası AK Partili ve Yeni Partili üyeler arasında arbede - Son Dakika
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