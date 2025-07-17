AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Pakistan'ın Pencap eyaletinde yaşanan sel felaketi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan'ın Pencap eyaletinde yaşanan aşırı yağışlar ve sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Pakistan halkına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Efkan Ala'dan Pakistan'a Taziye Mesajı - Son Dakika
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