Efkan Ala, Pakistan Büyükelçisi ile Görüştü

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Ala, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik."