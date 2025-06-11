AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Ala, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik."
Son Dakika › Politika › Efkan Ala, Pakistan Büyükelçisi ile Görüştü - Son Dakika
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