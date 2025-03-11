Eğitim Gücü-Sen\'den Türban Açıklaması

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü-Sen) Kurucu Genel Başkanı Oğuz Özat, "Memurların türbanlı görev yapmasına yönelik Anayasa değişikliği talebini olumlu ve memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu talebin samimi olmadığını düşünüyoruz. Çünkü ne yazık ki türban, ideolojik sendikalar tarafından istismar edilmektedir" dedi.

Eğitim Gücü-Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, türbanlı görev yapan memurlara yönelik Anayasa değişikliği talebini olumlu ve memnuniyetle karşıladıklarını belirten yazılı bir açıklamada bulundu. Bir yandan Eğitim-Bir-Sen Anayasa değişikliği talep ederken; diğer yandan Eğitim-İş'in türban aleyhtarlarına Danıştay davası açtığını vurgulayan Eğitim Gücü-Sen Başkanı Özat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu çelişkili tutumlar, türban meselesinin ideolojik sendikalar tarafından politik bir araç olarak kullanılmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu konuyu gereksiz yere zorlaştırmak, meseleyi kullanmaktan başka bir şey değildir. 'Bakın, biz istedik ama yapmadılar' demek için mi bu talepler öne sürülüyor? Türban meselesi üzerinden yapılan bu istismar artık sona ermelidir. Meseleyi gündemden düşürmek ve kamu çalışanlarının haklarını güvence altına almak için mevzuat düzenlemesi elzem hale gelmiştir. TBMM'de görüşülen ya da görüşülecek bir torba yasanın içerisine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na eklenecek bir madde, türban meselesini yasal güvence altına alacaktır. Bu basit ve etkili çözüm, konuyu gereksiz yere zorlaştıranların samimiyetini de sorgulatacaktır. Temmuz ayında gerçekleştirilecek toplu görüşmelerde, 657 DMK'nın türban ve diğer memur özlük haklarını toplumun taleplerine uygun şekilde düzenlemesi için Eğitim Gücü-Sen olarak gerekli desteği vereceğimizi beyan ediyoruz. Türban, ideolojik çekişmelerin değil, kişisel özgürlüklerin bir sembolü olarak değerlendirilmelidir. Bu konuda yapılacak mevzuat düzenlemesinin, kamu çalışanlarının haklarını koruyacağına ve toplumsal barışı sağlayacağına inanıyoruz. Eğitim Gücü-Sen olarak, ideolojik sendikaların bu tür istismarlarının karşısındayız ve türbanın bir istismar aracı olmaktan çıkmasını talep ediyoruz. Hep birlikte, kamu çalışanlarının haklarını güvence altına alacak düzenlemelere odaklanmalıyız." - ANKARA