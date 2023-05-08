Ekrem İmamoğlu Sivas'ta İzinsiz Miting Yaptı, Polis Tutanağı Tutuldu - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu Sivas'ta İzinsiz Miting Yaptı, Polis Tutanağı Tutuldu

08.05.2023 14:49

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, Merkez İlçe seçim kurulunca belirlenen alandan farklı bir yerde miting yapması nedeniyle polis tarafından tutanak tutuldu. İmamoğlu'nun suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz gün Sivas'ta miting yapan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında izinsiz miting yaptığı gerekçesiyle polis tarafından tutanak tutuldu
Merkez İlçe seçim kurulunca alınan karara rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün Sivas'a gelerek belirlenen alan dışında miting yaptığı öğrenildi. İmamoğlu'nun açıklama yaptığı Mevlana Mahallesi Mevlana Meydanında miting için güvenlik açısından uygun olmadığı ve bu nedenle mitinge izin verilmediği belirlendi. Merkez İlçe Seçim Kurulunca alınan kararda miting alanının Hükümet Meydanı olduğu bu karara rağmen İmamoğlu'nun Mevlana meydanında miting yaptığı ifade edildi. İzin verilen alan dışında miting yapılması sonrası İmamoğlu hakkında emniyet tarafından tutanak tutuldu.
Öte yandan, ilerleyen saatlerde suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu Sivas'ta İzinsiz Miting Yaptı, Polis Tutanağı Tutuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu Sivas'ta İzinsiz Miting Yaptı, Polis Tutanağı Tutuldu - Son Dakika
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