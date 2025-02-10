Ekvador'da Seçimler İkinci Tura Kaldı - Son Dakika
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Politika

Ekvador'da Seçimler İkinci Tura Kaldı

Ekvador'da başkanlık seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50 oy alamadı, ikinci tur 13 Nisan'da yapılacak.

10.02.2025 10:34
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Ekvador'da halk, dün yeni devlet başkanını seçmek için sabahın erken saatlerinde sandık başına gitmişti. Mevcut Devlet Başkanı Daniel Noboa ve solcu aday Luisa Gonzalez'in favori olarak gösterildiği ve 16 adayın yarıştığı seçimde hiçbir adayın geçerli oyların yüzde 50'sini alamaması ya da en az yüzde 40 alarak en yakın rakibiyle 10 puan fark elde edememesi sonucu seçim ikinci tura kaldı. Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Diana Atamaint, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, mevcut Devlet Başkanı Noboa'nın solcu rakibi Gonzalez'i yüzde 1'in altında bir farkla geride bırakması ve sayımdaki oy farkının açılmaması nedeniyle Ekvador'daki Devlet Başkanlığı seçiminin ikinci turunun 13 Nisan'da yapılacağını duyurdu.

Ekvador'da oy verme işleminde 65 yaş üstü kişiler oy kullanamıyor.

"Noboa korkuyu temsil ediyor, biz ise umudu, değişimi ve ülkeyi dönüştürme umudunu temsil ediyoruz"

Gonzalez, Quito'da destekçilerine seslenerek büyük operasyonlarla suçlularla mücadele edeceğini, yolsuzluk yapan hakim ve savcıların peşine düşeceğini ve şiddetin en yoğun olduğu bölgelerde bir sosyal harcama planı uygulayacağını söyleyerek, "Bu zafer sizin için. Çünkü Daniel Noboa korkuyu temsil ediyor, biz ise umudu, değişimi ve ülkeyi dönüştürme umudunu temsil ediyoruz. Neredeyse teknik bir beraberlik içindeyiz. En önemlisi de bizim oylarımızı arttırmaya devam edeceğimiz ve Daniel Noboa'nın oylarının düşmeye devam edeceği bir eğilim" ifadelerini kullandı. - QUITO

Kaynak: İHA

Politika, Dünya, Son Dakika

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