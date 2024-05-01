Ekvador, Meksika-Ekvador ilişkilerinde krize neden olan büyükelçilik baskınına dair savunmasını yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Ekvador, Meksika-Ekvador ilişkilerinde krize neden olan büyükelçilik baskınına dair savunmasını yaptı

Ekvador hükümeti, Hollanda'daki Uluslararası Adalet Divanı'nda görülen davada, Meksika'ya sığınan eski Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas'ın tutuklanması sonrasında yaşanan büyükelçilik baskınına ilişkin sözlü savunmasını yaptı. Ekvador hükümeti, baskının olağandışı ve izole bir eylem olduğunu savunarak uluslararası hukukun ihlal edildiği suçlamalarını reddetti. Meksika ise Ekvador polisinin çizgiyi aştığını iddia ederek adaletin yerini bulmasını istedi.

01.05.2024 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekvador hükümeti, Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı'nda görülen davada Meksika-Ekvador ilişkilerinde krize neden olan büyükelçilik baskınına dair sözlü savunmasını yaptı.

Ekvador polisinin 5 Nisan'da Meksika'nın Quito Büyükelçiliği'ne düzenlediği baskında Meksika'ya sığınan Ekvador eski Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas'ı tutuklaması sonrasında Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan davada tarafların sözlü savunmalarının dinlenmesi sona erdi.

Meksika'nın Quito Büyükelçiliğine zor kullanarak giren Ekvador polisinin uluslararası hukuku ihlal ettiği suçlamasıyla Meksika tarafından açılan davada taraflar, birbirini suçladı. Bugün gerçekleştirilen oturumda Ekvador hükümetinin temsilcileri, büyükelçilik baskının olağandışı ve izole bir eylem olduğunu savunarak uluslararası hukukun ihlal edildiği suçlamalarını reddetti.

Ekvadorlu savunma heyetine liderlik eden Ekvador'un Hollanda Büyükelçisi Andres Teran, mahkemeye yaptığı açıklamada, 5 Nisan'da eski Devlet Başkanı Yardımcısı Glas'ın tutuklanması eyleminin "sıradan bir suçlunun tutuklanması" işlemi olduğunu savundu. Teran, "5 Nisan'da yaşanan olayların sebepleri istisnaidir ve bu sebepler artık geçerli değil. Durumun sebebi de basit; Meksika, aylar boyunca Quito'daki diplomatik misyonunu sıradan bir suçluya sığınak sağlamak için kötüye kullanmıştır" dedi.

Meksika, büyükelçiliğe şiddet kullanarak giren ve bir diplomata fiziksel olarak saldıran Ekvador polisinin çizgiyi aştığını savunurken, Ekvador ise Meksika'yı diplomatik iltica uygulamasını istismar ederek adaletin yerini bulmasını engellemekle suçladı.

Yolsuzluktan iki defa hüküm giyen ve başka suçlamalarla karşı karşıya olan eski Devlet Başkanı Yardımcısı Glas, geçtiğimiz sene aralık ayından bu yana Meksika'nın Quito Büyükelçiliği'nde kalıyordu. Ekvador polisi, Meksika'nın Glas'a iltica hakkı tanıma kararından kısa süre sonra, 5 Nisan'da büyükelçiliğe baskın düzenleyerek Glas'ı tutuklamıştı. Bu olayın ardından Ekvador ile diplomatik ilişkileri kesen Meksika, Ekvador aleyhine diplomatik dokunulmazlıkları ihlal ettiği gerekçesiyle 11 Nisan'da UAD'de dava açmıştı.

Meksika, ihtiyadi tedbir kararı çıkarılmasını talep etti

Dava çerçevesinde Meksika ayrıca UAD yargıçlarından Meksika'nın Quito'daki diplomatik misyonlarının koruma altına alınması için ihtiyadi tedbir kararı çıkarılmasını talep etti. Ekvador'un Hollanda Büyükelçisi Teran, bugünkü oturumda ihtiyadi tedbir kararına gerek olmadığını zira Ekvador'un Meksika'nın ülkedeki diplomatik misyonları ve varlıklarının güvenliğini garanti ettiğini ifade etti. - LAHEY

Kaynak: İHA

Büyükelçilik, Hollanda, Hükümet, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ekvador, Meksika-Ekvador ilişkilerinde krize neden olan büyükelçilik baskınına dair savunmasını yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:31 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 Mayıs’ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı, olaylarda 28 güvenlik görevlisi yaralandı İçişleri Bakanı Yerlikaya: 1 Mayıs'ta yurt genelinde 226 şahıs gözaltına alındı, olaylarda 28 güvenlik görevlisi yaralandı
19:17 İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor İYİ Partili Ümit Özlale, ünlü spikerle dünyaevine giriyor
18:04 Paris’teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti Paris'teki 1 Mayıs Gösterilerinde Polis Eylemcilere Copla Müdahale Etti
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
16:53 BBP Genel Başkanı Destici’den TİP lideri Baş’a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu BBP Genel Başkanı Destici'den TİP lideri Baş'a sert tepki: Şimdiki komünistlerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu
16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:56 Zonguldak’ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı Zonguldak'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı
15:40 Kocaeli’de vinç devrildi İşçiler son anda kurtarıldı Kocaeli'de vinç devrildi! İşçiler son anda kurtarıldı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
15:11 ABD’nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı ABD'nin Kansas eyaletinde çıkan hortumda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı
14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 19:53:59. #1.13#
SON DAKİKA: Ekvador, Meksika-Ekvador ilişkilerinde krize neden olan büyükelçilik baskınına dair savunmasını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement