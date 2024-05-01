Ekvador, Meksika-Ekvador ilişkilerinde krize neden olan büyükelçilik baskınına dair savunmasını yaptı

Politika

Ekvador hükümeti, Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı'nda görülen davada Meksika-Ekvador ilişkilerinde krize neden olan büyükelçilik baskınına dair sözlü savunmasını yaptı.

Ekvador polisinin 5 Nisan'da Meksika'nın Quito Büyükelçiliği'ne düzenlediği baskında Meksika'ya sığınan Ekvador eski Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Glas'ı tutuklaması sonrasında Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan davada tarafların sözlü savunmalarının dinlenmesi sona erdi.

Meksika'nın Quito Büyükelçiliğine zor kullanarak giren Ekvador polisinin uluslararası hukuku ihlal ettiği suçlamasıyla Meksika tarafından açılan davada taraflar, birbirini suçladı. Bugün gerçekleştirilen oturumda Ekvador hükümetinin temsilcileri, büyükelçilik baskının olağandışı ve izole bir eylem olduğunu savunarak uluslararası hukukun ihlal edildiği suçlamalarını reddetti.

Ekvadorlu savunma heyetine liderlik eden Ekvador'un Hollanda Büyükelçisi Andres Teran, mahkemeye yaptığı açıklamada, 5 Nisan'da eski Devlet Başkanı Yardımcısı Glas'ın tutuklanması eyleminin "sıradan bir suçlunun tutuklanması" işlemi olduğunu savundu. Teran, "5 Nisan'da yaşanan olayların sebepleri istisnaidir ve bu sebepler artık geçerli değil. Durumun sebebi de basit; Meksika, aylar boyunca Quito'daki diplomatik misyonunu sıradan bir suçluya sığınak sağlamak için kötüye kullanmıştır" dedi.

Meksika, büyükelçiliğe şiddet kullanarak giren ve bir diplomata fiziksel olarak saldıran Ekvador polisinin çizgiyi aştığını savunurken, Ekvador ise Meksika'yı diplomatik iltica uygulamasını istismar ederek adaletin yerini bulmasını engellemekle suçladı.

Yolsuzluktan iki defa hüküm giyen ve başka suçlamalarla karşı karşıya olan eski Devlet Başkanı Yardımcısı Glas, geçtiğimiz sene aralık ayından bu yana Meksika'nın Quito Büyükelçiliği'nde kalıyordu. Ekvador polisi, Meksika'nın Glas'a iltica hakkı tanıma kararından kısa süre sonra, 5 Nisan'da büyükelçiliğe baskın düzenleyerek Glas'ı tutuklamıştı. Bu olayın ardından Ekvador ile diplomatik ilişkileri kesen Meksika, Ekvador aleyhine diplomatik dokunulmazlıkları ihlal ettiği gerekçesiyle 11 Nisan'da UAD'de dava açmıştı.

Meksika, ihtiyadi tedbir kararı çıkarılmasını talep etti

Dava çerçevesinde Meksika ayrıca UAD yargıçlarından Meksika'nın Quito'daki diplomatik misyonlarının koruma altına alınması için ihtiyadi tedbir kararı çıkarılmasını talep etti. Ekvador'un Hollanda Büyükelçisi Teran, bugünkü oturumda ihtiyadi tedbir kararına gerek olmadığını zira Ekvador'un Meksika'nın ülkedeki diplomatik misyonları ve varlıklarının güvenliğini garanti ettiğini ifade etti. - LAHEY