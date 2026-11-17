Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) aşırı sağcı Ulusal Halk Cephesi (ELAM) Partisi, Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu resmi unvanıyla tanıtmasına tepki göstererek, açıklamanın geri çekilmemesi halinde Rum tarafında yaşayan tüm Pakistan vatandaşlarının sınır dışı edilmesini istedi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere İslamabad'a giden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu resmi sosyal medya hesabından "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı" unvanıyla duyurması, Rum siyasi çevrelerinde tepkiye neden oldu.

Pakistan makamlarının Tahsin Ertuğruloğlu'nu resmi protokolle karşılaması ve KKTC'nin adını açıkça kullanması üzerine aşırı sağcı Ulusal Halk Cephesi (ELAM) Partisi açıklama yaptı. ELAM, Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın KKTC'nin resmi adını kullanmasını "kabul edilemez bir provokasyon" olarak nitelendirdi. ELAM'ın açıklamasında, "Pakistan açıklamasını geri çekmezse Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kıbrıs'ta yasal olarak ikamet eden tüm Pakistan vatandaşlarını derhal sınır dışı etmelidir" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin KKTC'nin uluslararası statüsüne yönelik girişimleri hedef alındı

ELAM, açıklamasında Türkiye'nin KKTC'nin uluslararası alandaki konumunu güçlendirmeye yönelik girişimlerini de hedef aldı. Pakistan'ın KKTC'nin resmi adını kullanmasını Türkiye'nin koordineli girişimlerinin bir parçası olarak nitelendiren parti, GKRY yönetiminin Pakistan nezdinde resmi protestoda bulunmasını istedi. Açıklamada Kıbrıs konusunda yürütülen güven artırıcı önlemlerin çözüm sağlamayacağı ileri sürülürken, Türkiye'ye karşı izlenen politikanın değiştirilmesi gerektiği savunuldu.

Rum basını ise Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi paylaşımını "Pakistan provoke ediyor: Sahte devleti resmi paylaşımında KKTC olarak adlandırıyor" başlığıyla duyurdu.

Pakistan'dan Ertuğruloğlu'na resmi karşılama

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumartesi günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen EİT 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katılmıştı. Pakistan makamlarınca resmi protokolle karşılanan Ertuğruloğlu, İslamabad temasları kapsamında KKTC'nin İslamabad Temsilciliğini ziyaret ederek temsilcilik çalışanlarıyla görüşmüştü. Pakistan Devlet Televizyonuna da değerlendirmelerde bulunan Ertuğruloğlu, Pakistan'ın Kıbrıs Türk halkının haklı davasına verdiği destekten dolayı teşekkür etmişti.