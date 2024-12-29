Elazığ Belediye Başkanı'ndan EBUAŞ Genel Müdürü'nün İstifasına Yorum - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Elazığ Belediye Başkanı'ndan EBUAŞ Genel Müdürü'nün İstifasına Yorum

Elazığ Belediye Başkanı\'ndan EBUAŞ Genel Müdürü\'nün İstifasına Yorum

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, EBUAŞ Genel Müdürü Nazım Göktekin'in 6 yıllık görev süresinin sona erdiğini ve istifa ettiğini belirtti. Şerifoğulları, basın organlarına dikkat çekerek, Elazığspor'un şehrin göz bebeği olduğunu vurguladı ve olumsuz haberlere sert yanıt verdi.

29.12.2024 17:31  Güncelleme: 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Genel müdürümüz, 6 yıllık görev süresinden sonra affını istedi ve yönetim kurulu üyesi olarak hizmetlerine devam ediyor. Ayrıca Elazığspor, şehrimizin göz bebeği" dedi.

Elazığ'da 6 yıldır EBUAŞ Genel Müdürü olarak görev yapan Nazım Göktekin, görevinden ayrıldı. Göktekin'in istifası üzerine bazı basın yayın organlarında çıkan haber üzerine Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Başkan Şerifoğulları, "Kişi kendinden bilirmiş işi. Yani gazetecilik, sizin işiniz değil. Sizin uzmanlık alanınız, çürümüş zihniyetinizin ürünü olan yalan ve iftira. Yüreği ve beyni kararmış bir güruhsunuz, çirkin oyunlarınızla kendinize piar yapmaya çalışıyorsunuz. Genel müdürümüz, 6 yıllık görev süresinden sonra affını istedi ve yönetim kurulu üyesi olarak hizmetlerine devam ediyor. Ayrıca Elazığspor, şehrimizin göz bebeği. El altından değil, açık açık, her zaman destekçisi olacağız. Belli ki başarıda katkımızın olması size dokunmuş. Unutmayın; çirkin zihniyetinizin hiçbir yalan ve iftirası amacına ulaşmayacak. Elhamdülillah beytülmala el uzatmadık, uzatanın da elini kıracağız. Bu da böyle biline" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Şahin Şerifoğulları, Yerel Haberler, Elazığspor, Politika, Belediye, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Elazığ Belediye Başkanı'ndan EBUAŞ Genel Müdürü'nün İstifasına Yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:21 Erdoğan’ın ’’Malum çevreleri çıldırtacak’’ dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında Erdoğan'ın ''Malum çevreleri çıldırtacak'' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
11:03 Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran’a 48 bin lira ödeyecek Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran'a 48 bin lira ödeyecek
10:58 Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor
10:26 “Bana bir Audi’yi çok gördüler“ diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde "Bana bir Audi'yi çok gördüler" diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
09:24 İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
17:13 HTŞ lideri Şara’dan seçimlerle ilgili bomba açıklama HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
17:05 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
17:02 Beşiktaş’taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
16:48 AK Partili Elitaş’tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
16:19 Beşiktaş’taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar
16:18 Öcalan’ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
15:51 Fatih Terim’in Suudi Arabistan’a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 11:43:32. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ Belediye Başkanı'ndan EBUAŞ Genel Müdürü'nün İstifasına Yorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.