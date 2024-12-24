Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok, İYİ Parti\'den istifa etti

Politika

İYİ Parti'nin kritik isimlerden emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok aldığı kararı duyurdu. Üçok partisinden ayrıldığını açıkladı.

"İYİ PARTİ'DEN AYRILDIM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Üçok, "Yaklaşık iki yıldır üyesi olduğum İyi Parti'den ayrıldım" dedi. Üçok ayrıca "Bugüne kadar göstermiş oldukları teveccühten dolayı İyi Parti'nin değerli seçmenlerine çok teşekkür eder saygılar sunarım" ifadelerini kullandı.