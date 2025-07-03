Emekli Maaşları 16.881 TL'ye Yükseliyor - Son Dakika
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Politika

Emekli Maaşları 16.881 TL'ye Yükseliyor

03.07.2025 17:32
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AK Parti, en düşük emekli maaşını TÜFE artışıyla 16.881 TL'ye çıkaracak düzenlemeyi hazırlıyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "14 bin 469 TL en düşük emekli maaş aylığını, TÜFE artış oranını dikkate alarak 16 bin 881 TL'ye yükseltmiş bulunuyoruz. Bu önerge değişikliğiyle bugün Plan ve Bütçe Komisyonumuzda da inşallah bu gerçekleşmiş olacak. Önümüzdeki hafta da inşallah Genel Kurul çalışmalarıyla beraber bu rakam kanunlaşmış olacak" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de en düşük emekli aylığında yapılan düzenlemeye ilişkin, "18. maddede bir değişiklik yapacağız. Şu anda 5510 sayılı Kanunumuzun ek 19. maddesinin 1. fıkrasında yer alan ve şu anda uygulanmakta olan 14 bin 469 TL en düşük emekli maaş aylığını, TÜFE artış oranını dikkate alarak 16 bin 881 TL'ye yükseltmiş bulunuyoruz. Bu önerge değişikliğiyle bugün Plan ve Bütçe Komisyonumuzda da inşallah bu gerçekleşmiş olacak. Önümüzdeki hafta da inşallah Genel Kurul çalışmalarıyla beraber bu rakam kanunlaşmış olacak" ifadelerini kullandı.

Güler şöyle konuştu:

"2025 Ocak ayında 14 bin 469 TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığı, o tarih itibarıyla 16 milyon 500 bin civarında olan emeklilerimizden 3 milyon 716 bin civarında bir emeklimizi ilgilendiriyordu. Şimdi gerçekleştireceğimiz artışla bu oran, temmuz ayından itibaren 4 milyon 11 bin kişiye çıkıyor. Toplamda bu 6 aylık dönem içerisinde bütçeye maliyetini de vermek istiyorum. Toplam hazinemizden, bütçemizden 40 milyar 870 milyon TL bu altı aylık dönemde bütçeye de bir maliyeti olduğunu ifade etmek istiyorum."

Leman dergisinde yer alan Hazreti Muhammed (sav) Hazreti Musa'nın (as) tasvirlerine ilişkin de Güler, "Buna fikir hürriyeti, ifade hürriyeti bağlamında bakan, sanat bağlamında bakan, mizah bağlamında bakan veya bunu aslında öyle demedi, böyle demedi gibi maalesef komik, kimsenin inanmayacağı bazı siyasilerden de açıklamalar duyduk. Şunu çok net olarak ifade edelim değerli basın mensupları; dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir gelişmiş toplumunda böyle sinsice hazırlanmış hiçbir soytarılık, adeta sokak serseriliği davranışı mizah adı altında veya sanat adı altında sunulamaz. Bizim dini değerlerimiz, dini inançlarımız ve efendimiz, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (sav) yaşantısıyla, ismiyle, hayat tarzıyla en üst seviyede korunması gereken, saygı duyulması gereken göz bebeğimiz olarak her yerde anlatmamız gereken mübarek bir insan. Gerekli yasal ve hukuki süreçte ilgili şahıslar gözaltına alınmıştır. İfadelerinde bir utangaçlık, birbirini suçlama da var. Aslında planlı ve çok hesaplı bir şey olduğunu da görmüş olduk. Bundan sonraki dönemlerde de bu yönde hareket edeceklere de uyarımızdır: herkes haddini, hukukunun sınırlarını iyi bilsin. Bu şekilden toplumumuzun değerlerine, inançlarına karşı da herhangi bir saygısızlığı, hadsizliği ve sinsice hazırlanmış bir davranışı kabul etmeyeceğimizi de şimdiden söylemek isterim" dedi.

İklim Kanunu'nun Meclisten geçtiğini söyleyen Güler, bu konunun çeşitli yönleriyle manipüle edildiğini aktardı. Güler, kanun teklifindeki zeytin ağaçları ile ilgili maddeye değinerek, "Termik santrallerimizin havzasında bulunan ve termik santrallarının daha güvenli çalışabilmesi için o havzalardaki linyit kömürüne ulaşabilmek için en fazla olabilecek şekildeki paftaları belli, yeri belli 50 bine yakın zeytin ağacının çok özel yöntemlerle beraber taşınması suretiyle bir düzenleme yaptık. Şimdi onu aldılar, 'Bütün zeytinlikleri yok ediyorlar. Bütün zeytinlikleri kesiyorlar' diye yalan, uydurma. Bir daha söylüyorum, yalan ve uydurma, gerçek dışı. İnsanları manipüle ediyorlar. Bakın Celal Şengül hoca geçen hafta da söyledim, 'Zeytin ağacı taşınabilir. Zaten zeytin ağacının bu kadar sayısının artması da taşınmasından dolayıdır. Taşınmış, belli noktalarda aşılanmış, o yüzden 87 milyondan 211 milyona çıkmış. Yani zeytin ağacı taşınmaz, zeytin ağacı yerinde kalmalıdır diyen insanlar aptaldır' diyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Abdullah Güler, AK Parti, Politika, Ekonomi, Çevre, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Emekli Maaşları 16.881 TL'ye Yükseliyor - Son Dakika

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