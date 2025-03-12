Emeklilere Bayram İkramiyesi Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesine ilişkin, "SGK olarak hazırız. Meclisten geçer geçmez ödemeleri gerçekleştireceğiz" dedi.

AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere bayram öncesi ödenecek olan 4 bin liralık ikramiye hakkında, "Mecliste gündeme gelip, en kısa sürede ödemek için SGK olarak hazırız. Meclisten geçer geçmez ödemeleri gerçekleştireceğiz. Rakam netleşti. Bir güncelleme söz konusu değil" ifadelerini kullandı. - ANKARA