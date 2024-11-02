Emet Belediye Meclisi Üyesi Zekeriya Gökduman İstifa Etti

Politika

Emet Belediye Meclisine AK Parti kontenjanından giren Zekeriya Gökduman meclisteki görevinden istifa etti.

İstifa dilekçesini meclise sunan Gökduman'ın yerine AK Parti'de daha önce 6. sıra adayının da istifa etmesi nedeniyle İlçe Seçim Kurulunca 7. sırada bulunan Hasan Güngör'ün görevlendirilmesi bekleniyor. - KÜTAHYA