Emet Belediyesi'nden İstiklal marşının yazılı olduğu bez flama dağıtımı - Son Dakika
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Emet Belediyesi'nden İstiklal marşının yazılı olduğu bez flama dağıtımı

02.03.2022 10:19
Emet Belediyesi'nden İstiklal marşının yazılı olduğu bez flama dağıtımı

Emet Belediyesince İstiklal marşının kabulünün 100. yılı onuruna bastırılan bez flamaların dağıtımının devam ettiği bildirildi.

Emet Belediyesince İstiklal marşının kabulünün 100. yılı onuruna bastırılan bez flamaların dağıtımının devam ettiği bildirildi.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan tarafından merkezde tüm esnaflara, resmi kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına dağıtılan İstiklal Marşının yazılı olduğu ve ilk yayımlandığı gazete kupürünün bulunduğu görsellerin işlendiği bez flama ayrıca köy muhtarlarına ve okullara da dağıtılıyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, köy muhtarlarını bizzat ziyaret ederek flamayı takdim ediyor. Başkan Doğan, Abaş Köyü Muhtarı Fehmi Tarım, Aydıncık Köyü Muhtarı Süleyman Akyüz, Esatlar Köyü Muhtarı Ömer Arslan, Çerte Köyü Muhtarı Ramazan Öztürk ve Örencik Köyü muhtarı Ahmet Açar'ı ziyaret ederek bez flamaları teslim etti.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ziyaretlerde ayrıca belediye tarafından tüm muhtarlar için hazırlanan deri mühür kılıflarını da kendilerine hediye ediyor. - KÜTAHYA

Emet Belediyesi'nden İstiklal marşının yazılı olduğu bez flama dağıtımı

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Hüseyin Doğan, Emet, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Emet Belediyesi'nden İstiklal marşının yazılı olduğu bez flama dağıtımı - Son Dakika


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