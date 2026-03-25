Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emir: Dezenformasyon Yasası Sansürdür

25.03.2026 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Emir, Dezenformasyon Yasası'nın bir giyotin gibi olduğunu ve acilen düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Dezenformasyon Yasası'na ilişkin "Bu sansür yasası bir giyotin görevi görmektedir. Gelin bu yasaları düzeltin, burada vebal var, suç var." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı basın yayın organlarında mal varlığına ilişkin çıkan iddiaları yalanladı, tapulu taşınmazlarını gösteren web uygulamasını açarak, bası mensuplarının incelemesi için tableti konuşma yaptığı kürsüye bıraktı.

Bağımsız yargının önemine işaret eden Emir, "Silivri'deki arkadaşlarımız yargılanmak istiyorlar, sorumlu davranıyorlar. 'Orada yargılama yetmez, tüm Türkiye duysun, TRT yayımlasın' diyoruz ama tutuksuz yargılama şarttır, çünkü birçok kişi açısından artık tutuklu yargılama, peşin cezalandırmaya dönüşmüştür." ifadesini kullandı.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında bazı şüphelilerin gözaltına alındığını anımsatan Emir, bu operasyonların "gündemi değiştirmek için" yapıldığını iddia etti.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunu tamamladığını anımsatan Emir, rapordaki tespitlere ilişkin gelişme sağlanamadığını ileri sürdü.

Kanunlardaki öngörülebilirliğin sağlanması gerektiğini vurgulayan Emir, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundaki "yanıltıcı bilginin" yoruma açık olduğunu savunarak, bu gerekçeyle yapılan bazı tutuklamaları eleştirdi.

Dezenformasyon Yasası üzerinden Türkiye'nin gazeteciler için "cehenneme" dönüştüğünü iddia eden Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sansür yasası bir giyotin görevi görmektedir. Gelin bu yasaları düzeltin, burada vebal var, suç var. Bunu böylesine getirenlere, kabul edenlere, el kaldıranlara, uygulamadaki bunca yanlışı görüp 'ben öyle yazmamıştım, uygulayıcılar yanlış yapıyor' diyenlere, başta Meclis başkanına sesleniyorum, barış 'evet', demokrasi 'evet', kardeşlik 'evet' ama bunu kurmak için bekleyecek hiç vaktimiz, dakikamız yok. Dezenformasyon yasasından başlayalım."

Kaynak: AA

Dezenformasyon, Politika, Medya, Emir, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 16:38:24. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.