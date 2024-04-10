31 Mart yerel seçimlerinin ardından Siirt'te yaşanan itiraz sürecinde Siirt DEM Parti Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş'a emniyet görevlisinin verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.
3 Nisan'da kaydedilen görüntüde DEM Partili Sarıtaş, içeri girmek istedi. Bu esnada emniyet görevlisi, Sarıtaş'ın karşısına dikilerek içeri almak istemedi. Bu duruma sinirlenen Sarıtaş, emniyet görevlisine "Çekil önümden çekil. Önümden çekilir misin mesafeye dikkat et. Suç işliyorsunuz. Bunlar devletin polisleri, senin değil" diyerek çıkıştı.
Bu sırada polislerin başındaki görevli Sarıtaş'ın bu tavırlarına sinirlenerek "Bana parmak sallama. Önünden çekilmiyorum. Almayın içeri. Sen de polislere yaklaşma, polislerden uzak dur. Sen bu devletin milletvekili değilsin. Sen benim muhatabım değilsin" dedi.
Son Dakika › Politika › Emniyet görevlisinden DEM Partili vekile: Sen bu devletin vekili değilsin - Son Dakika
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, deprem yaşayan illerimizi ayağa kaldırmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bayraktar, Hatay'ı hak ettiği yere getireceklerini ve şehri tekrar ayağa kaldıracaklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise adaletli ve eşit hizmetlerle şehrin kardeşlik hukukunu pekiştireceklerini ifade etti. Bayraktar, depremzedeleri ziyaret ederek Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Başkan Oya Tekin, Seyhan Belediye Meclisi'nin ilk oturumunda yaptığı konuşmada, eşit hizmet götürme mücadelesi vereceklerini ve kamu kaynaklarının halkın yararına kullanılacağı bir anlayışın benimseneceğini belirtti. Yeni meclis başkanvekilleri de seçildi.
Çubuk Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Baki Demirbaş, toplantıda yaptığı konuşmada paylaşımcılık, eşitlik, adalet ve hakkaniyete önem vereceklerini belirtti. Toplantıda başkan vekilliği ve diğer görevler de belirlendi. AK Parti, MHP, CHP ve Yeniden Refah Partisi grup başkanvekilleri ise ilçe halkına teşekkür ederek birlikte çalışacaklarını ifade etti.
Isparta Valiliği tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programına yoğun katılım gerçekleşti. Vali Aydın Baruş, programda yaptığı konuşmada Isparta'daki birlik ve beraberliğin gücünü vurgulayarak tüm Ispartalı vatandaşlara hayırlı bayramlar diledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise bayramın güzelliğinin paylaşmak ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak olduğunu belirtti.
Türkiye, İsrail ile ticaret kısıtlamaları getirerek dünya basınında yankı buldu. İsrail'in Türkiye'ye karşı misilleme tehdidi aldığı belirtiliyor. Ticaret Bakanı, Türkiye'nin İsrail'e ticaret ambargosu koyan ilk ülke olduğunu açıkladı. İsrail'in Türkiye'ye yönelik giyim ve elektronik ürünler sektörüne darbe vurması bekleniyor. Jet yakıtı satışı iddiaları ise yalanlandı.
Elazığ il protokolü, Ramazan Bayramı çerçevesinde Gazi Huzurevi sakinlerini unutmadı. Vali, milletvekili, belediye başkanı ve siyasi parti temsilcileri huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) personeli, seçim sonrası itiraz sürecini takip eden basın mensuplarının bayramını kutlayarak, kolonya ve bayram şekeri ikram etti. YSK'daki seçim sonrası mesaisi, itirazları kabul etmek ve kabul edilen itirazları değerlendirmek üzere bayramda da sürüyor.
Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı, daire müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Merkez Camisi'nde bayram namazını kılan ve vatandaşlarla sohbet edip bayramlaşan Başkan Önal, Bayraklı'nın çınarlarını da unutmadı. Önal, Şehit Asteğmen Adem Dertsiz Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerine karanfil dağıttı. Ayrıca, Şehit Uygar Yalçınkaya'nın ailesini de ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Uşak Valisi Turan Ergün'ün konuşmasıyla başlayan bayramlaşma programında, vatandaşlara sağlık ve huzur içinde bir bayram diledi. Programa AK Parti ve CHP milletvekilleri, belediye başkanı, il jandarma komutanı, kaymakamlar, üniversite rektör yardımcısı ve diğer kurum müdürleri katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (4)