Emniyet Teşkilat Kanunu'nda Değişiklik - Son Dakika
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Emniyet Teşkilat Kanunu'nda Değişiklik

Emniyet Teşkilat Kanunu\'nda Değişiklik
24.06.2026 21:35
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Emniyet Teşkilat Kanunu'nda değişiklikler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi.

Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Emniyet Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeleri de Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Teklifle, Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda değişiklik yapılarak, her amir rütbesinde bulunması gereken toplam kadro sayısı, emniyet hizmetleri sınıfına ait toplam kadro sayısına göre oranlar belirleniyor.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarına girişte aranan sağlık şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle eğitim ve öğretim kurumlarından ilişiği kesilenlerden, yargı kararına istinaden eğitim ve öğretime devam ederek mezun olan ve polis memuru veya polis amiri rütbesiyle Emniyet Hizmetleri Sınıfına atanan ancak bilahare sağlık sebeplerine dayanan yargı kararı gereğince Devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olanların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında durumlarına uygun ünvana atamaları yapılacak. Bu madde kapsamında yapılacak olan atamalarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartlar ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılacak atamalar için belirlenmiş olan sağlık şartlarına uygunluk aranacak.

Taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlardan bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamım, elektronik ücret toplama sistemleri aracılığı olmaksızın, kullanma zorunluluğu getirilen taksi mali cihazla tespit ve belgelendirmek suretiyle elde edenler de talep etmeleri halinde, tespit edilen kazançları üzerinden vergilendirilecek. Bu kapsama girenler, talep tarihini takip eden yılın başından itibaren hasılat esaslı kazanç tespit usulünden en fazla üç yıl süreyle yararlanabilecek.

Ticari kazancı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakalarını elden çıkarmalarından doğan kazançlar gelir vergisinden müstesna olacak.

Resmi ilan ve reklam verilen veya bekleme süresi içindeki internet haber sitelerinin vasıfları ve ödevleri belirlenerek, haber sayısı, içerik, kadro, okur sayısı, en az yayın hayatı süresi bakımlarından ve uygun görülecek diğer yönlerden Basın-İlan Kurumu Genel Kurulunca tespit edilecek.

Gazete, dergi ve internet haber sitelerinin yayın ilkeleri belirleniyor. İçerik kaldırma, bir günden on güne kadar resmi ilan ve/veya reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilecek.

Merkez Bankası personel disiplin cezaları belirleniyor. Kurumlar Vergisi mükellefleri, ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefler, kollektif şirketler ile adi komandit şirketler, özel tüketim vergisi 2 nolu listede yer alan mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabında adına tescil yapılan gerçek kişiler ile tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurulan elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

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