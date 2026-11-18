TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank başkanlığında toplandı.

Komisyonun açılışında konuşan Varank, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin 31'inci Taraflar Konferansı'na Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı bir dönemde, Türkiye'nin enerji dönüşümünü etkileyecek düzenlemeyi komisyonda görüşmelerinin anlamlı olduğunu belirtti.

Varank, teklifle, kadınlara, gençlere ve mesleki yeterlilik belgesine sahip çalışanlara yapılan teşvikin 5 yıl daha uzatılacağını söyledi. Fon soruşturması kapsamında yapılan geri ödemelere ilişkin detayları paylaşan Varank, geri ödeme sürecinde görev alanların hukuki, idari ve mali sorumluluklarına ilişkin bir düzenlemenin teklifte yer aldığını aktardı.

Komisyonda Yeni Partinin talebi üzerine usul tartışması açıldı. Yeni Parti İzmir Milletvekili Ednan Arslan, "torba kanun" uygulamasını eleştirerek, kaliteli bir yasama yapılamadığını belirtti. Arslan, "Biz farklı komisyonlar marifetiyle bu konuları görüşüp, tartışabiliriz. İlgili alanlarla ilgili komisyonların çalıştırılmasının yasama kalitesini artıracağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, tali komisyonlarda kanun teklifinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi, düzenlemede Anayasa'ya aykırılık olduğunu savundu.

Öte yandan Yeni Partinin verdiği "Anayasa'ya aykırılık" önergesi reddedildi.

Teklifin ilk imza sahiplerinden TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, düzenlemenin yürürlük ve yürütme hükümleriyle birlikte 15 maddeden oluştuğunu belirtti.

Enerji piyasalarından mesleki eğitime, istihdamdan sosyal güvenliğe uzanan alanlarda ihtiyaç duyulan düzenlemeleri yaparken hukuki belirliliği ve öngörülebilirliği güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydeden Karamık, "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarında yapılacak yarışmalarda kapalı teklif, açık eksiltme ve açık artırma yöntemlerini, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda doğrudan kanunla belirliyoruz. Yarışma şartnamelerinde düzenlenebilecek hususların temel çerçevesini de kanun düzeyinde ortaya koyuyoruz. Böylece yatırımcılarımızın hangi usul ve esaslara tabi olacaklarını önceden bilmelerini, yarışma süreçlerinde hukuki belirliliğin güçlenmesini amaçlıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin kalkınmasında enerji yatırımları ve sanayi üretimi kadar nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve istihdamın güçlendirilmesinin de büyük önem taşıdığını anlatan Karamık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomik büyümenin toplumumuzun bütün kesimlerine yansımasını, özellikle kadınların ve gençlerin üretim ve çalışma hayatında daha güçlü biçimde yer almasını temel hedeflerimiz arasında görüyoruz. Mesleki eğitim ve çıraklık öğrencilerine ödenen ücretlerde devlet katkısının sürdürülmesi için Cumhurbaşkanımıza tanınan uzatma yetkisini, her defasında bir eğitim ve öğretim yılı olmak üzere toplam 15 eğitim ve öğretim yılına çıkarıyoruz. Böylece gençlerimizin ücret güvencesini ve işletmelerimizin mesleki eğitime katılımını destekliyoruz."

Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına değinen Karamık, "1 Ocak 2017 tarihinden önceki ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilmesini öngörüyoruz. Bu düzenlemeyle 2 milyon 199 bin 680 vatandaşımızın 5 milyar 627 milyon 666 bin 896 liralık prim borcu terkin edilecektir." ifadelerini kullandı.

Karamık, fon soruşturması kapsamında yapılan geri ödemeler hakkında ise, "Tasfiye, devir ve geri kazanım işlemlerini yürüten bankalarımızın ve görevlendirilen personelin hukuki durumunu düzenliyoruz. Kanunla verilen görevleri yerine getirenlerin, suç teşkil eden fiiller hariç olmak üzere, ilgili karar ve işlemler nedeniyle hukuki, idari ve mali sorumluluklarının doğmamasına yönelik güvence oluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyonda daha sonra teklifin tümü üzerinde görüşmelere geçildi.