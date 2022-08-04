Enflasyonu kendisinin düşürdüğünü iddia eden Ali Babacan: Enflasyonun sebebi Ukrayna-Rusya savaşı falan değil, sizsiniz

30 Ağustos'ta gerçekleştirilen DEVA Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı açılışında konuştuğu anlardan kısa bir videoyu Twitter hesabından paylaşan DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Enflasyonun savaşlardan dolayı değil de ekonominin kötü yönetilmesinden kaynaklandığını öne süren Babacan AK Parti'de olduğu dönemdeki enflasyon rakamlarını açıkladı.

"ENFLASYONU BİZ İNDİRDİK"

Kendi hesabından "Enflasyonun sebebi Ukrayna- Rusya savaşı falan değil, sizsiniz" notunu paylaşarak Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabını etiketleyen Babacan'ın söz konusu videodaki konuşması şöyle:

"Ukrayna-Rusya savaşı varmış onun için enflasyon yükseliyormuş. Ukrayna ve Rusya savaşın içinde onlar da bile bizimki kadar enflasyon yok. Bu saçmalığa bir cevap vermemiz gerekiyor. Yıl 2002 bu kardeşiniz ekonominin başına geçti. 2003'te Amerika, Irak'a savaş açtı. Irak'ın tamamını işgal etti. Aynı 2003'te biz ne yaptık. Yüzde 29 olan enflasyonu indirdik yüzde 18'e. Yıl 2004, Irak savaşı devam ediyor daha bitmedi. Artı ne oldu? 2004'te terör eylemleri olmaya başladı Türkiye'de. Her yerde terör yoğunlaştı. Ayın 2004'te biz ne yaptık? 29'dan 18'e indirdiğimiz enflasyonu 9'a indirdik. Bahane bulduk mu? Şurada savaş var burada savaş var dedik mi? Şurada terör var burada terör var dedik mi? Demedik. Enflasyonu tek haneye indirdik. Paradan da altı sıfırı attık. Gelelim 2011'e, komşumuz Suriye'de iç savaş patladı. 2011'de enflasyon kaç? Yüzde 4,9. Gelelim 2014'e. Rusya, Kırım'ı ilhak etti. Enflasyon kaç? Yüzde 8. IŞİD Musul'u ele geçirdiğinde (Haziran 2014'te) enlasyon Türkiye'de yüzde 9'du. Ya arkadaş, demek ki neymiş? Sen ekonomiyi doğru düzgün yönettiğinde savaş olsa dahi, terör olsa dahi enflasyon artmıyormuş bu ülkede. Dünyada savaşlar bile olsa, rejimler bile yıkılsa siz ekonomiyi düzgün yönetin. Enflasyonu tek hanede tutarsınız."