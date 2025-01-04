Erbakan: En Düşük Emekli Maaşı Asgari Ücret Olmalı - Son Dakika
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Politika

Erbakan: En Düşük Emekli Maaşı Asgari Ücret Olmalı

Erbakan: En Düşük Emekli Maaşı Asgari Ücret Olmalı

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istedi.

04.01.2025 15:49
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, üye sayılarını bir yıl içinde 365 binden 622 bine çıkardıklarını belirtti.

Yeniden Refah Partisi'nin üye artış şampiyonu olduğunu vurgulayan Erbakan, "Bir önceki sene olduğu gibi 2024 yılında da Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduk." dedi.

Suriye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan, şöyle konuştu:

"Suriye konusuyla ilgili olarak Yeniden Refah Partisi'nin endişeleri olduğunu ve süreci temkinli şekilde takip ettiğimizi ifade ettik. Bu endişelerimiz ve temkinli oluşumuz nedeniyle 'Siz Esadçısınız, İrancısınız, Esad kalsın istiyorsunuz.' gibi maksatlı yaftalar ortaya konuldu. Hayır, biz tabii ki Esad'ın çok iyi lider olduğunu, çok güzel yönetim sergilediğini, hiçbir suçu ve günahı olmadığını ifade etmiyoruz. 'Keşke Esad devam etseydi!' diye bir söz de asla ve asla ağzımızdan çıkmadı.

Bizim tek derdimiz ve endişemiz, Esad sonrasında ortaya gelecek tablonun kaosa yol açmaması, Türkiye ve Suriye'nin bölünüp parçalanmaması ve Esad döneminden daha beter noktaya gelmemesiyle ilgili taşıdığımız endişelerdir. Bununla ilgili olarak da Libya, Yemen, Irak gibi ülkelerdeki örnekleri göz önünde bulunduruyoruz ve bu nedenle endişe yaşıyoruz."

Memurlara ve emeklilere yapılacak zam oranlarına da değinen Erbakan, "En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine getirilmesi gerektiğini bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum." ifadesini kullandı.

Fatih Erbakan, bir soru üzerine DEM Parti'den görüşme talebi geldiğini, salı günü TBMM'de saat 15.30'da görüşeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Erbakan: En Düşük Emekli Maaşı Asgari Ücret Olmalı - Son Dakika

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