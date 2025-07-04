Erbakan ve Arıkan'dan ortak basın toplantısı - Son Dakika
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Politika

Erbakan ve Arıkan'dan ortak basın toplantısı

Erbakan ve Arıkan\'dan ortak basın toplantısı
04.07.2025 19:27
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Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi liderleri, orman yangınları ve yeni anayasa üzerine görüştü.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'a ziyarette bulundu.

Saadet Partisi Genel Merkezinde basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Erbakan ve Arıkan, ortak basın toplantısı düzenledi.

Erbakan, Saadet Partisini "yabancısı olmadıkları bir camia" olarak nitelendirdiklerini belirterek, genel başkanlığı için Arıkan'ı tebrik etti.

Görüşmede ülke ve bölge gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Erbakan, "Özellikle orman yangınlarıyla ilgili görüşmemiz oldu, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir an evvel bu yangınların kontrol altına alınmasını temenni ediyoruz, diliyoruz." dedi.

Erbakan, görüşmede, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te kurulması planlanan komisyona dair de fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Yeni anayasa sürecine ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Erbakan, "Burada iktidarın nasıl bir yol izleyeceği, bu süreçte bizlerin yeni anayasanın oluşmasında Yeniden Refah Partisi ile nasıl bir etkimizin olacağı, nasıl bir katkı sağlayacağımız hususunda da fikir alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

"İttifak, seçime yakın dönemde üzerinde durulacak bir konu"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da Erbakan ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Önümüzdeki dönem meclis çalışmalarında neler yapılabilir, dış politikayla alakalı neler yapılabilir, hangi kararları alırsak ülke menfaatine sonuçlar çıkacaktır, bunun üzerine önemli görüşmeler yapıldı, önemli istişareler yapıldı. Önümüzdeki dönemde bu görüşmeler, bu istişareler daha sık, daha verimli bir şekilde devam edecek inşallah." dedi.

Saadet Partisi ile Yeniden Refah Partisinin ittifak yapıp yapmayacağı sorusu üzerine Erbakan, "İttifak konusu seçime yakın dönemde görüşülecek ve seçime yakın dönemde üzerinde durulacak bir konudur." ifadesini kullandı.

"Kapılarımızı kapatmıyoruz." diyen Erbakan, muhafazakar seçmene hitap eden partilerin birlikte hareket etmesinin sinerji oluşturabileceğini dile getirdi.

Meclis'te kurulması planlanan komisyona ilişkin tutumları da sorulan Erbakan, "Henüz bir rapor sunmadık. Bu komisyonun çalışma esaslarının adil bir şekilde olması önemli bize göre." dedi, komisyona üye verip vermeyeceklerine dair net karar alınmadığını belirtti.

Arıkan ise Saadet Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya'nın, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a komisyonun yapısına dair öneriler içeren bir dosya ilettiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Erbakan ve Arıkan'dan ortak basın toplantısı - Son Dakika

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