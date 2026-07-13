Ercan Öter Alaşehir Kaymakamı Oldu - Son Dakika
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Ercan Öter Alaşehir Kaymakamı Oldu

Ercan Öter Alaşehir Kaymakamı Oldu
13.07.2026 13:34
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Ercan Öter, Alaşehir Kaymakamı olarak görevine başladı ve koordinasyon vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Alaşehir Kaymakamlığı görevine atanan Ercan Öter, görevine başladı. Kurum amirleri tarafından çiçeklerle karşılanan Kaymakam Öter, "Koordinasyon içinde çalışacağız. Bizler vatandaşlarımız için varız. Alaşehir'e en iyi hizmeti sunmak için hep birlikte gayret göstereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Alaşehir Kaymakamlığı görevine atanan Ercan Öter, görevine başladı. Kaymakamlık binasında kurum amirleri tarafından çiçeklerle karşılanan Öter, ilk toplantısını daire amirleriyle gerçekleştirerek vatandaş odaklı hizmet anlayışı vurgusu yaptı.

Göreve başlamasının ardından Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda kurum amirleriyle bir araya gelen Kaymakam Ercan Öter, kamu hizmetlerinin koordinasyon içerisinde yürütüleceğini belirterek, tüm kurumlarla uyum içinde çalışacaklarını ifade etti.

Alaşehir'in tarımsal üretimi ve tarihi mirasıyla Türkiye'nin önemli ilçelerinden biri olduğunu vurgulayan Öter, "Koordinasyon içerisinde hep birlikte çalışacağız. Bizler vatandaşlarımız için varız. Alaşehir, özellikle Sultaniye üzümüyle tarım alanında önemli bir ilçe. Aynı zamanda tarihi yönüyle de büyük bir değere sahip. Bazı arkadaşlarımız şakayla 'Philadelphia'ya kaymakam oldun' diyorlar. Alaşehir, antik çağın önemli yerleşimlerinden Philadelphia'ya ev sahipliği yapan köklü bir kent. Bundan sonra hep birlikte ilçemize en iyi hizmeti sunmak için çalışacağız." dedi.

Trabzon'dan Alaşehir'e atandı

1978 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde doğan Ercan Öter, ilköğrenimini Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Nurettin Baransel İlkokulu'nda, ortaöğrenimini ise Dörtyol Merkez Ortaokulu'nda tamamladı.

Meslek hayatına Maliye Bakanlığı'nda Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başlayan Öter, 2004 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine geçti. Görev süresi boyunca çeşitli ilçelerde kaymakamlık, farklı illerde vali yardımcılığı görevlerinde bulunan Öter, son olarak Trabzon Vali Yardımcısı olarak görev yaparken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Alaşehir Kaymakamlığı görevine atandı.

İyi derecede İngilizce bilen Kaymakam Ercan Öter'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ercan Öter, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Ercan Öter Alaşehir Kaymakamı Oldu - Son Dakika

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