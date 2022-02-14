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Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi El Nahyan ile akşam yemeği yedi - Son Dakika

Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi El Nahyan ile akşam yemeği yedi

14.02.2022 21:15
Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi El Nahyan ile akşam yemeği yedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile akşam yemeği yedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile akşam yemeği yedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile yaptığı baş başa ve heyetler arası görüşme sonrasında akşam yemeği yedi. Yemeğin ardından El Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyareti sırasında konaklayacağı Emirates Palace Oteli'ne uğurladı. Erdoğan ayrıca, görüşmelerinin ardından Şeref Defteri'ni imzaladı. - ABU DABİ

Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi El Nahyan ile akşam yemeği yedi
Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi El Nahyan ile akşam yemeği yedi
Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi El Nahyan ile akşam yemeği yedi

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Birleşik Arap Emirlikleri, Recep Tayyip Erdoğan, Zayed El Nahyan, cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi El Nahyan ile akşam yemeği yedi - Son Dakika


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