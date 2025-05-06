Erdoğan, Bahçeli\'yi Konutunda Ziyaret Etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 18.00 sıralarında MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. Bahçeli, görüşme öncesi konutunun önünde Cumhurbaşkanlığı korumaları ve basın mensuplarıyla sohbet etti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli tokalaşıp, basın mensuplarını selamladıktan sonra konuta geçti. Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşme saat 18.10'da başladı. Erdoğan'ın ziyareti, Bahçeli'nin kalp rahatsızlığının ardından ilk görüşme özelliğini taşıyor. Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşme devam ediyor.