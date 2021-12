Erdoğan: Çapsızlıklarını örtmek için felaket tellallığı yapanlara kulak asmadık (2) - Son Dakika

215 TESİSİN TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkent Mahallesi'ndeki alanda Gaziantep'in kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlamaları ile 5 milyar lira değerindeki 215 tesisin toplu açılış törenine katıldı. Alanı dolduran kalabalığın tezahüratları arasında platforma çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gösterilen ilgiye teşekkür etti. Gazianteplileri çok özlediğini belirten Erdoğan, "Siz bizi yola çıktığımızdan bu yana yalnız koymadınız, her zaman yanımızda olduğunuz. Biz de Gaziantep'i özlemişiz görüyorum ki sizler de bize özlemişsiniz, Antep'i Gaziantep yapan ruh maşallah tüm canlılığı ile tüm haşmetiyle karşımda duruyor. Evet, bugün Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı, Antep'i savunurken şehit düşen erkeğiyle kadınıyla genciyle yaşlısıyla binlerce kahramanımızın her birini rahmetle yad ediyorum. Rabb'im bir daha bu şehre düşman ayağı değdirmesin, Rabb'im bir daha bu şehrin insanlarını kurtuluş mücadelesine mecbur bırakmasın" dedi.

'YALANCININ MUMU YATSIYA KADAR YANAR'Gazianteplilerin bir asır önce istiklal ve istikbal ateşini yaktığını, bugün de ekonomik kalkınma mücadelesinin meşalesini taşıdığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Bir asır öncesi burada istiklal ve istikbal ateşini yakanların torunları bugün de meşaleyi taşıyorlar. İstiklalinin bedelini kanı ile kalkınmanın bedelini alın teri ile ödeyen Gaziantep bunun değerini çok iyi bilir. Biz AK Parti'yiz. Suriyeli kardeşlerine düşman nazarı ile bakan bir bay Kemal yok burada. Muhakkak ki müminler kardeştir. Biz kardeşlerimize onları gönderecek yer aramayız. Silahlardan kaçmışlar ise kapımızı onlara nasıl açmışsak bugün de açarız, yarın da açarız. Ülkemizde 5 milyona yakın Suriyeli kardeşimiz var, bay Kemal bundan rahatsız. Onların kardeşlik gibi bir anlayışı yok. Niye? Çünkü onun kardeşlik anlayışı diye bir anlayışı yok. Onlar bu ülkedeki vatandaşlarına karşı da zaten böyle davranıyorlar. İşte şu anda Şanlıurfa'ya gidiyor bir başka yalan söylüyor, Adana'ya gidiyor bir başka yalan söylüyor. Ne diyor Şanlıurfa'da? 'Şanlıurfa belediyesini verin elektriği bedava verelim' diyor. Bre cahil elektriği verme hakkında belediye başkanı yetkiye sahip mi? Öyle bir yetkiniz varsa Adana Belediyesi sizde, elini tutan mı var? Ver hadi. Elektriği veren biziz be hey cahil. Seçimlerden önce 'Elektriği, suyu bedava vereceğiz' dediniz, neyi bedava verdiniz? Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. 2023'e giden yolda aman ha bu tuzaklara düşmeyelim ve bunları hüsrana uğratalım."'BEY KEMAL, GELİP FABRİKALARI SAYABİLİRSİN'Gaziantep'in sadece bölgenin değil ülkenin parlayan yıldızı olarak hep ileri gittiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl eylül ayında Gaziantep'te yapımı tamamlanan 300 fabrikamızın açılışına katıldık. Bay Kemal, icraat, icraat. Laf değil. Gerçi birileri buna inanmayıp ellerinde hesap makineleri ile fabrikaları saymaya başladı. Daha çok sayarsınız. Baktılar ki eksiği yok, fazlası var, konuyu hemen kapattılar. Şimdi Gaziantep 6'ncı Organize Sanayi Bölgesi'ni kuruyoruz. Bay Kemal lütfedip gelirsen, sana yerini gösterirler. Buradaki fabrikaları da sayabilirsiniz. Bu vesile ile beyranını, kebabını, baklavasını yerler, ağızları tatlanır. Sohbet ederler, yürekleri tatlanır. Yoksa bizimle uğraşmaktan hayatı kendilerine zehir edecekler. Bugün de burada Gaziantep'te yapımı tamamlanan yatırımların eser ve hizmetlerin açılış heyecanını sizinle paylaşmak üzere bir aradayız. Yatırım bedeli 5 milyar 92 milyon lira olan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını bugün burada hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi. 'BEYAZ TÜRKLER, HAYVANLARINIZA SAHİP ÇIKIN'Hayvanların korunması ve vatandaşın güvenliğinin sağlanması çağrısında bulunan Erdoğan, "Asiye yavrumuzun başına gelen hadiseyi gördünüz. Beyaz Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza. Hayvanlarınıza sahip çıkın. Bu yavrumuz şu anda hamdolsun, emin ellerde. Dün gece ambulans uçakla aldırdık ve Antalya Üniversitesi'ne götürdü. Şu anda Antalya Üniversitesi'nde gerçekten bu operasyonlarda Türkiye'nin bir numarası dünyanın saygın hocası olan Prof. Dr. Ömer beye teslim ettik ve kendisi ile de görüştük İnşallah yapılacak operasyonlarla yavrumuzu sağlığına kavuştururuz" diye konuştu. 'KUR SPEKÜLASYONUNU 1 SAATTE ATIVERDİK'Döviz kurlarında son zamanlarda yaşanan dalgalanmalar sırasında Türkiye ekonomisinin batmasının beklendiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Birileri döviz yükselince 'Türkiye ekonomisi batacak, kendilerine de gün doğacak' diye sevinçten yerlerinde duramıyorlar, ellerini ovuşturuyorlardı. Halbuki kurun serbest piyasa ekonomisi ile de uyumlu olmayan dengesiz dalgalanışı 84 milyonun her birinin hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Bizim meselemiz döviz kurunun şu veya bu rakam olması değildir. Kurun seviyesini şartlar, ihtiyaçlar, imkanlar belirler. Unutmayın, atalarımızın güzel bir lafı var; dere yatağında akar, diye. Bay Kemal bunları bilmez, benim işim bu, ben ekonomistim. Türkiye'nin gerçekleri ile ülkemizin menfaatleri ile ilişkisi bulunmayanların spekülasyonları ile ülkemizi boğmak istediler. Sinsi hesaplar yapıldığını hep birlikte gördük. Ülkesinin felaketi pahasına iktidar peşinde olanlara şahitlik ettik. Biz bu süreç boyunca çalıştık. İş zıvanadan çıkarken paketimizi açıkladık. Kur spekülasyonu ile karşı karşıya kaldık, bunu 1 saatte atıverdik. Ortada bu sert iniş-çıkışların yaşanmasına neden olacak bir şey yoktu. İçeriden ve dışarıdan birileri yalan ve iftira ile ülkemizi gelişmekte olan iklimden çıkarmak için canla başla çalıştı. Eski Türkiye güzellemeleri ile ülkemizin 20 yıllık kazanımlarını yok etmeyi hedefleyenler hemen seçim çağrıları ile ortaya döküldü. Bay Kemal, Meral hanım boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'te yapılacak. Öne gelmesi, diye bir şey söz konusu değil ve Türkiye bir hukuk devleti olarak gereğini yerine getiriyor. Bu süreçte ülkemizin yaşadığı sıkıntılar karşısında faizleri artırmaktan başka çözüm yok, dedi. Peki bu bay Kemal ne diyordu? 'Faizi sıfırlayın, biz de her türlü desteği verelim' diyordu. Bay Kemal sen bu aklı kendine sakla, dün öyle dedin, bu defa kalktın, farklı konuşmaya başladın. Çünkü hiçbirinde ülkenin ve milletin meselelerini çözmek gibi bir derdi yok. Yaşananlar aslında bunların ne kadar sığ ne kadar boş ne kadar kifayetsiz ne kadar hazırlıksız olduklarını bir kez daha ortaya çıkardı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından yapımı tamamlanan tesislere video konferans yöntemiyle bağlanarak açılışlarını yaptı.