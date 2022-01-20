Erdoğan'dan yeni yıl zamlarına "fedakarlık" yorumu: Mümkün olan en alt seviyede yapıldı - Son Dakika

Erdoğan'ın konuşmasında yeni yıl zamlarıyla ilgili yorumu şöyle:

"Geçtiğimiz yıl sadece milletimize daha uygun fiyatlarla doğalgaz, elektrik ve akaryakıt vermek için yaptığımız fedakarlığın tutarı 165 milyar liradır. Bu tutarın bütçenin neredeyse 10'da 1'i kadar olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yılbaşından itibaren bu ürünlerin fiyatlarında yaşanan artışlar da mümkün olan en alt seviyede yapılmıştır."

"VATANDAŞIMIZDAN GELEN SERZENİŞLERİ BİLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Son dönemde vatandaşımızdan gelen serzenişleri biliyoruz. Bunların da çözümü için gereken hazırlıkları yapıyoruz. Milletimiz müsterih olsun. Geçtiğimiz 20 yılda olduğu gibi bu ülkenin ve insanlarının çözülmedik hiçbir sorununu bırakmayacağız.

Ülkemizde son 3 senede yıllık ortalama 2,1 milyon haneye toplamda 6,4 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir. Elektrik desteği programının kapsamını kronik hastalığı sebebiyle cihaz kullanan vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamalarının önüne geçecek şekilde destekliyoruz. 20 bin aileyi daha elektrik desteği kapsamına alıyoruz. Kömür yardımı alan aileler bunu doğalgaz desteği olarak da alabileceklerdir."