Erdoğan Bişkek Arena'ya açılış için yola çıktı - Son Dakika
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Erdoğan Bişkek Arena'ya açılış için yola çıktı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni’nin gerçekleştirileceği Bişkek Arena’ya geçmek üzere otelden çıkış yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'nin gerçekleştirileceği Bişkek Arena'ya geçmek üzere otelden çıkış yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkentinde konakladığı Sheraton Bişkek Otel'den ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6. Dünya Göçebe Oyunlarının açılış törenine katılmak üzere Bişkek Arena Stadyumu'na doğru yola çıktı. Açılış töreni, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erdoğan Bişkek Arena'ya açılış için yola çıktı - Son Dakika

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