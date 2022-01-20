Erdoğan "Hesabı İmralı'ya verecek" deyince, Akşener "Hapisten çıkarmak mı istiyorsun" diye sormuştu! AK Parti: Asla kabul edilemez, siyasi iftiradır - Son Dakika

Dün parti grubunda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert eleştiriler yöneltip, "Bu sefer görüyorum ki başka oyunlar peşindesin. Seni şimdiden uyarıyorum. Eğer arzu ettiğin hesabı kesmek için İmralı'dakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın. Sakın ha, sakın ha, sakın ha!" ifadelerini kullanmıştı.

"BU SÖZLER ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Akşener'in açıklamalarına tepki ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Akşener'in partisinin grup toplantısında CUMHURBAŞKANIMIZ hakkında sarf ettiği sözleri kınıyoruz. Sn. Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu sözler asla kabul edilemez.

"SİYASİ AHLAK İLKELERİNE AYKIRIDIR"

Teröristbaşının hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir. Bu yaklaşım her türlü siyasi değerin çiğnenmesi demektir. Bu şekilde hem Cumhurbaşkanlığı makamına hem de Türk adaletine iftira atmak bir siyaset yapma biçimi değildir. Cumhurbaşkanımız gerek başbakanlığı döneminde gerekse şimdi devletimizin başı olarak teröre karşı en güçlü mücadelenin verilmesinin arkasındaki iradedir. İnsanlığın ve milletimizin düşmanı teröre karşı en güçlü ve tavizsiz mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürmektedir. Sn Akşener'in "teröristbaşının serbest bırakılacağını" iddia edip, ardından Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur ittifakına saldırması ise siyasi iftiradan başka bir şey değildir. Devletin başına bu şekilde iftira atmak, en temel siyasi ahlak ilkelerine aykırıdır."

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