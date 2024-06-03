Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan'a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona? - Son Dakika
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Politika

Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan'a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona?

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Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine yarıştan çekilen Sinan Oğan, esnaf ziyaretinde yaptığı konuşmada seçimden önce Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Onu saymaya bile gerek yok" sözlerini hatırlattı. Bu sözler üzerine kendisini dinleyen vatandaşlardan birinin "Peki niye gittin de yamandın ona?" diye sorduğu Oğan "Bizim veremeyeceğimiz hesap yoktur" yanıtını verdi.

03.06.2024 11:20
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28 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine yarıştan çekilen Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan esnaf ziyareti sırasında yaptığı bir konuşmada vatandaşlardan birinin yönelttiği soruyla neye uğradığını şaşırdı.

VATANDAŞTAN OĞAN'I KÖŞEYE SIKIŞTIRAN SORU

Yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiyle ilgili yaptığı "Onu saymaya bile gerek yok" açıklamasını hatırlatan Sinan Oğan'a kendisini dinleyen vatandaşlardan biri dikkat çeken bir soru yöneltti.

"ANLATACAĞIM HEPSİNİ, SADECE DİNLEYİN"

Erdoğan'ın bu sözlerine rağmen onun lehine yarıştan çekilmesini eleştiren vatandaşın "Peki niye gittin de yamandın ona?" diye sorduğu Oğan, "Anlatacağım hepsini, hepsini anlatacağım, sadece dinleyin. Bizim veremeyeceğimiz hesabımız yoktur. Her yaptığımız hareketin, her attığımız adımın bir hesabı, bir kitabı vardır" yanıtını verdi.

"BERİ TARAFTAKİNİ SAYMAYA GEREK BİLE YOK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimindeki rakipleri için "Bir tarafta bölücülerin 'Yürü Kemal'i' var. Öte tarafta 'Gel Muharrem' bulunuyor. Beri taraftakini saymaya gerek bile yok" sözlerini kullanmıştı.

"SAYMAYA GEREK BİLE YOK DEMİŞ, UNUTMA CÜCEYİ PAPAZ SAYARLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla yanıt veren Sinan Oğan ise "Sevgili Türk Milleti, Türk milliyetçileri ve Atatürkçülerin Adayı Sinan Oğan için Sn. Erdoğan 'saymaya gerek bile yok' demiş. Bu bakış açısı aslında bunların bilinç altının tezahürüdür. Bunlara göre Türk milliyetçilerinin oyu 'zaten çantada kekliktir' ama Sn. Erdoğan 14 Mayıs'ta çantada ne olduğunu iyi görecektir. Unutma Sn. Erdoğan; Cüceyi payız sayarlar" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan\'ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan\'a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona?

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Son Dakika Politika Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan'a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona? - Son Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Mustafa gültekin: Çevir kazı yanmasın. 25 0 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR: bide bunu dinlemeye gidiyorlar 18 0 Yanıtla
    Harun Çelik: Toplam 20 kişi kendisi dahil 1 0
  • AKN OGZ: Esnaf abiyi tebrik ederim 13 2 Yanıtla
  • Hakan Sahin: çok şey yazmak istiyorum ama yazamıyorum !!!!! 14 0 Yanıtla
  • Eyüp Acar: arkasindaki tabela bile anlatiyor herşeyi "KURU TEMİZLEME". 11 0 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Kocaman bir hayal kırıklığı 10 1 Yanıtla
  • İmdat Kaşık: Vereceğiniz hesap hiç yok o nasıl olacak sayın Sinan oğlan 7 1 Yanıtla
  • YoH null: zaman kaybı devri bitti herkes biliyor önceki seçimden sonra kimse oy vermez vermemeli 4 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: bunların yüzünden milliyetçiliği bırakıp komünist oldum 2 0 Yanıtla

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