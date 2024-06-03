Erdoğan\'ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan\'a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona?

Politika

28 Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine yarıştan çekilen Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan esnaf ziyareti sırasında yaptığı bir konuşmada vatandaşlardan birinin yönelttiği soruyla neye uğradığını şaşırdı.

VATANDAŞTAN OĞAN'I KÖŞEYE SIKIŞTIRAN SORU

Yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiyle ilgili yaptığı "Onu saymaya bile gerek yok" açıklamasını hatırlatan Sinan Oğan'a kendisini dinleyen vatandaşlardan biri dikkat çeken bir soru yöneltti.

"ANLATACAĞIM HEPSİNİ, SADECE DİNLEYİN"

Erdoğan'ın bu sözlerine rağmen onun lehine yarıştan çekilmesini eleştiren vatandaşın "Peki niye gittin de yamandın ona?" diye sorduğu Oğan, "Anlatacağım hepsini, hepsini anlatacağım, sadece dinleyin. Bizim veremeyeceğimiz hesabımız yoktur. Her yaptığımız hareketin, her attığımız adımın bir hesabı, bir kitabı vardır" yanıtını verdi.

"BERİ TARAFTAKİNİ SAYMAYA GEREK BİLE YOK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimindeki rakipleri için "Bir tarafta bölücülerin 'Yürü Kemal'i' var. Öte tarafta 'Gel Muharrem' bulunuyor. Beri taraftakini saymaya gerek bile yok" sözlerini kullanmıştı.

"SAYMAYA GEREK BİLE YOK DEMİŞ, UNUTMA CÜCEYİ PAPAZ SAYARLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla yanıt veren Sinan Oğan ise "Sevgili Türk Milleti, Türk milliyetçileri ve Atatürkçülerin Adayı Sinan Oğan için Sn. Erdoğan 'saymaya gerek bile yok' demiş. Bu bakış açısı aslında bunların bilinç altının tezahürüdür. Bunlara göre Türk milliyetçilerinin oyu 'zaten çantada kekliktir' ama Sn. Erdoğan 14 Mayıs'ta çantada ne olduğunu iyi görecektir. Unutma Sn. Erdoğan; Cüceyi payız sayarlar" ifadelerini kullanmıştı.