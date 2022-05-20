Seçim kabinesi geliyor: İki bakan hariç tüm bakanlar gidici iddiası - Son Dakika
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Seçim kabinesi geliyor: İki bakan hariç tüm bakanlar gidici iddiası

20.05.2022 08:15
Seçim kabinesi geliyor: İki bakan hariç tüm bakanlar gidici iddiası

Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Süleyman Soylu ve Bekir Bozdağ hariç kabinede değişikliğe gideceği iddia edildi.

Son anket sonuçlarında oy oranı giderek düşen AK Parti iktidarında yeni kabine değişikliği geliyor. Kulislerde, daha önce "İhtiyaçlara göre kabinede revizyona gitmemiz normaldir. Gerekirse kabinede yeni değişiklikler yapabiliriz" diyerek sinyal veren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın kabineye yeniden el atacağı konuşuluyor.

TEMMUZ'DA KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENTİSİ

AK Partili milletvekilleri, 3600 ek gösterge, asgari ücret zammı, emekli maaşlarında artış ve öğrenci affı düzenlemeleri yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temmuz ayında büyük bir kabine değişikliği yapacağını söylüyor.

SEÇİM KABİNESİ OLACAK

AK Parti milletvekilleri tarafından kasım ayında baskın seçim yapması beklenen Erdoğan'ın bu kabine değişikliğinin "seçim kabinesi olacağı" belirtiliyor.

BİR TEK SOYLU İLE BOZDAĞ KALACAK

Kısadalga yazarı Mahmut Aydın'ın aktardığına göre AKP'li bir milletvekili ''İçişleri ve Adalet Bakanı hariç kabinenin tamamı değişecek'' yorumunda bulunuyor.

KOCA'NIN DA AFFI İSTENİYOR

İktidar kulislerine göre, başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere çok sayıda bakan ''affını'' istiyor. Atanacak yeni kabinenin AKP'nin kıdemli, daha önce bakanlık yapmış üyeleri arasından seçilmesi bekleniyor. Eski bakanların yeniden atanmasıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde seçmenlerin yeniden AKP'ye yönelmesi amaçlanıyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle açıklanan kabinede, şu ana kadar toplam 9 bakan değişti. Son olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişci getirildi.

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