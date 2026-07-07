Erdoğan, NATO Zirvesi\'nde Carney\'i kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
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