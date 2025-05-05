Erdoğan ve Trump Görüşmesi: İşte Konuşulanlar - Son Dakika
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Politika

Erdoğan ve Trump Görüşmesi: İşte Konuşulanlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Trump ile görüşme) Görüşmemizde Gazze'de gittikçe kötüye giden insani durum başta olmak üzere Suriye, Rusya - Ukrayna Savaşı, küresel ticaret, İran ile ABD arasında devam eden müzakereler ve daha birçok bölgesel ve küresel meseleyi istişare ettik.

05.05.2025 21:19
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Trump ile görüşme) Görüşmemizde Gazze'de gittikçe kötüye giden insani durum başta olmak üzere Suriye, Rusya - Ukrayna Savaşı, küresel ticaret, İran ile ABD arasında devam eden müzakereler ve daha birçok bölgesel ve küresel meseleyi istişare ettik. Sayın Trump ile başta savunma sanayii ve ticaret olmak üzere Türkiye-ABD münasebetlerini geliştirme irademizi teyit ettik. Başkan Trump'ın dünyamızda süregelen çatışma ve savaşları bitirme yönündeki çabalarını takdirle karşıladığımı, Türkiye olarak bölgemizde barış, istikrar ve huzur ortamının tesisi için gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguladım. Değerli dostumu en kısa sürede Türkiye'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağımı ifade ettim, kendisi de bizleri ABD'ye davet etti.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Suriye, Rusya, Gazze, İran, Son Dakika

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