Erenler Belediyesi'nin mart ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Erenler Belediyesi'nin mart ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

08.03.2022 10:36
Erenler Belediyesi'nin mart ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Erenler Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Fevzi Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

Erenler Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Fevzi Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı, gündem dışı konuşmaların ardından Başkan Fevzi Kılıç'ın konuşmasıyla devam etti. Kılıç, "Şehit İlhan Aras Caddemizde Büyükşehir Belediyemiz çalışmalarına başladı. Bu kapsamda ekipler yol genişletme ve alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. Devamında gerçekleşecek üstyapı çalışmaları ile caddemiz yenilenen yüzüne kavuşacak. Aynı zamanda Kuzey Marmara Otoyolu, Anadolu Otoyolu (TEM Otoyolu) ve D-100 Karayolu'na bağlantıyı sağlayacak olan şehre yeni giriş noktasında da Büyükşehir Belediyemiz çalışmalara başladı. İlçemizdeki hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'ye teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Kılıç, ilçede devam eden kentsel dönüşüm süreci hakkında da bilgi vererek, 1 Mart'ta başlayan uzlaşma görüşmelerine vatandaşların ilgisinin devam ettiğini belitti.

Toplantıda 5 gündem maddesi karara bağlandı. - SAKARYA

Erenler Belediyesi'nin mart ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi
Erenler Belediyesi'nin mart ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

YORUMLAR
500
Son dakika... KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARI, ŞEHİT ANNELERİNE CÜZDAN DİKTİ Son dakika... KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARI, ŞEHİT ANNELERİNE CÜZDAN DİKTİ Eskişehir'de sağlık çalışanları şehit anneleri için deri cüzdan dikti Eskişehir'de sağlık çalışanları şehit anneleri için deri cüzdan dikti

TEM Otoyolu, Fevzi Kılıç, Şehit, Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Erenler Belediyesi'nin mart ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Talihsiz işçi tuvaletini yaptığı sırada buldozerin altında kalarak hayatını kaybetti!
10:50 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız, Doğan ve Meriç'i öpüşürken yakaladı!
10:50 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Karaca tarafını seçti
10:45 Rus güçleri Çernihiv'de petrol rafinerisini vurdu: Rafineri alev alev yanıyor!
10:44 Akşener'den hükümete hodri meydan: Şu meşhur 5 müteahhidinizin garantili işlerinde de euroyu 6,29'a sabitleyin!
10:42 Torrent, Fatih Terim'in transferlerini kafaya taktı! Ya hoca gidecek ya da oyuncular
10:36 Hintli adam evlenebilmek için son kozunu oynadı! Şehrin her yerine afişlerini astı
10:29 6 kadın, 6 hayat: Onlar hiç tanışamayacağımız 6 kadın! En yakınları tarafından öldürüldüler!
10:23 8 Mart sebebiyle kadınlarla bir araya gelen Akşener, ağır sözlerinden sonra espriyi patlattı: Umarım eşim ve oğlum dinlemiyordur
10:19 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den, Putin'e barış mesajı: 2. Dünya Savaşı'nda öldürülen kardeşini hatırlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 11:01:24. #1.11#
SON DAKİKA: Erenler Belediyesi'nin mart ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement