Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Mazbatasını Aldı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Adliye Sarayı'nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı.
AK Parti Erzurum Milletvekilleri Av. Abdurrahim Fırat ve Mehmet Emin Öz, AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, teşkilat mensupları ve vatandaşların katıldığı törene yoğun ilgi gösterildi.
Başkan Mehmet Sekmen, törende yaptığı konuşmada, şehir halkına gösterdikleri teveccühten dolayı şükranlarını sundu. Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Erzurum'umuzda halkımız kararını verdi. Erzurum'un tarihinde bir ilk Halkımız ilk kez 3. dönemi bizlere tevdi etti. İnşallah bizler de halkımızın bu güzel teveccühünü en güzel şekilde değerlendirerek halkımızın beklentilerine ve isteklerine inşallah cevap verebilmenin gayreti içerisinde olacağız. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabi seçim dolayısıyla kalplerini kırdığımız vatandaşlarımız olabilir Bilmeyerek, istemeyerek onlara da buradan tekrar haklarını helal etmelerini temenni ediyorum. İnşallah biz de kaldığımız yerden hizmete devam edeceğiz. Erzurum halkımızın teveccühü çok önemliydi. Şehrin tamamından gerekli desteği alarak seçilmiş bulunuyoruz. Seçilen diğer başkan arkadaşlarıma, meclis üyelerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Halkımız gereğini yaptı, kararını verdi biz de hizmete koyularak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu dönem hizmetlerimizin en önemli kısımlarından biri olan sosyal belediyeciliği daha da artıracağız. Dar gelirli ve emeklilerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı asla ve asla göz ardı etmeden tüm halkımızı kucaklayacağız."
Konuşmaların ardından Başkan Sekmen makamına geçerek tebrikleri kabul etti. Vatandaşlar Başkan Sekmen'e yoğun ilgi gösterdi. - ERZURUM
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MHP'den Osmancık Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Gelgör, görevine başladı. Mazbatasını alarak belediyeye giden Gelgör, çalışanlar ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Gelgör, Osmancık halkına teşekkür ederek, yeni dönemde de aynı heyecanla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Törene MHP yetkilileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
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