Erzurum Sağlık Müdürü, sel ve toprak kaymalarının yaşandığı ilçelerde vatandaşların sağlık taleplerini karşılıyor - Son Dakika
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Politika

Erzurum Sağlık Müdürü, sel ve toprak kaymalarının yaşandığı ilçelerde vatandaşların sağlık taleplerini karşılıyor

Erzurum Sağlık Müdürü, sel ve toprak kaymalarının yaşandığı ilçelerde vatandaşların sağlık taleplerini karşılıyor

Erzurum Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Erzurum'da sel ve toprak kaymalarının etkilediği ilçelerde vatandaşların sağlıkla ilgili taleplerini karşıladıklarını belirtti. Yaşanan sel felaketine müdahale etmek için ambulans, UMKE ve sağlık personeliyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Bedir, geçmiş olsun dileklerini iletti.

22.07.2024 15:00
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Erzurum Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, sel ve toprak kaymalarının yaşandığı ilçelerde vatandaşların sağlıkla ilgili taleplerini karşıladıklarını söyledi.

Erzurum'da kuzey ve güney ilçeler başta olmak üzere yağışın ve sonrasında sel felaketinin etkilediği yerleşim alanlarında çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Erzurum Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, "İlimizde kuvvetli yağışların başladığı ilk andan itibaren 41 Ambulans, 28 UMKE, 243 sağlık personeli ile afete maruz kalan insanlarımızın yanlarında olup, onlara destek olmaya çalıştık. Rabbim bu tür afetlerden bizleri korusun inşallah. Geçmiş olsun güzel memleketim." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erzurum Sağlık Müdürü, sel ve toprak kaymalarının yaşandığı ilçelerde vatandaşların sağlık taleplerini karşılıyor - Son Dakika

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