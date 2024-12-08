Esad Görevi Bıraktı ve Ülkeyi Terk Etti - Son Dakika
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Politika

Esad Görevi Bıraktı ve Ülkeyi Terk Etti

Rusya, Esad’ın başkanlık görevinden ayrıldığını ve Suriye'yi terk ettiğini açıkladı.

08.12.2024 15:49
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Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından yapılan açıklamada, "Esad görevi devretme ve ülkeyi terk etme kararı aldı" denildi.

Rusya'dan Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın son durumuyla ilgili yazılı açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Suriye'de yaşanan dramatik olayları yakından takip ediyoruz. Beşar Esad, Suriye topraklarında silahlı çatışmaya katılan bazı taraflarla yaptığı görüşmelerin ardından başkanlık görevinden ayrıldı ve Suriye'de iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesi talimatını vererek ülkeyi terk etti. Rusya müzakerelere katılmadı. Bununla beraber, müdahil tüm taraflara, şiddet kullanmayı reddetme ve tüm idari sorunları siyasi yollardan çözme çağrısı yapıyoruz" denildi.

"Kapsayıcı bir siyasi süreç oluşturma çabalarını destekliyoruz"

Rusya'nın Suriye'deki taraflarla temas halinde olunduğunun da altı çizilen açıklamada, "Rusya, Suriye muhalefetinin tüm grupları ile temas halindedir. Suriye toplumundaki tüm etnik ve mezhepsel güçlerin görüşlerine saygı gösterme çağrısı yapıyoruz, BM Güvenlik Konseyi'nin oy birliğiyle kabul edilen 2254 sayılı kararına dayalı kapsayıcı bir siyasi süreç oluşturulmasına yönelik çabaları destekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Suriye topraklarındaki Rus askeri üsleri yüksek askeri teyakkuz durumunda"

Suriye'deki Rus vatandaşları ve askeri üslerdeki askeri birimlerin durumlarına dair de yapılan açıklamada, "Aynı zamanda Suriye'deki vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için gereken tüm önlemler alınıyor. Suriye topraklarındaki Rus askeri üsleri yüksek askeri teyakkuz durumunda. Şu anda onların güvenliklerine yönelik ciddi bir tehdit bulunmuyor" denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, devrik lider Esad'ın nerede bulunduğuna dair ise bilgi vermedi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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