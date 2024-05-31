Eski ABD Başkanı Donald Trump, "New York savcısı suçu kontrol altına alamamışken, beni aldı"
Eski ABD Başkanı Donald Trump, New York savcısının suçu kontrol altına alamamasına rağmen kendisini hedef aldığını belirtti. Trump, hakkındaki soruşturmanın siyasi bir motivasyon taşıdığını iddia etti.
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31.05.2024 18:51:08. #1.13#
SON DAKİKA: Eski ABD Başkanı Donald Trump, "New York savcısı suçu kontrol altına alamamışken, beni aldı" - Son Dakika
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