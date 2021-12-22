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Eski Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma, tekrar hapse gönderilme kararına itiraz edebilecek - Son Dakika

Eski Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma, tekrar hapse gönderilme kararına itiraz edebilecek

22.12.2021 00:09
Eski Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma, tekrar hapse gönderilme kararına itiraz edebilecek

Güney Afrika'da Pretorya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın 15 aylık hapis cezasını tamamlaması için cezaevine dönmesine yönelik verilen karara itiraz edebileceğini duyurdu.

Güney Afrika'da Pretorya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın 15 aylık hapis cezasını tamamlaması için cezaevine dönmesine yönelik verilen karara itiraz edebileceğini duyurdu.

Güney Afrika'da Yüksek Mahkeme, 15 Aralık'ta aldığı kararda eski Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın Eylül ayında sağlık sorunları nedeniyle verilen şartlı tahliye kararını "hukuk dışı" olduğu gerekçesiyle iptal ederek tekrar hapse gönderilmesine hükmetmişti. Pretorya Yüksek Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada ise eski Devlet Başkanı Zuma'nın bu karara itiraz etmesine izin verildi. Yargıç Elias Motojane, başka bir mahkemenin farklı bir karara varabileceği için temyize izin verilmesi gerektiğini söyledi. Yargıç Motojane, Zuma'ya "insanca" muamele edilmesi gerektiğini belirtti. Motojane, "hastalığının" ve "ilerleyen yaşının" merhamet gerektirdiğini belirterek başka bir mahkemenin tüm bu faktörleri göz önünde bulundurabileceğini kaydetti.

Jacob Zuma Vakfı Sözcüsü Mzwanele Manyi, kararın memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Ne olmuştu?

Güney Afrika'da 2009-2018 yılları arasında cumhurbaşkanlığı koltuğunda bulunan Jacob Zuma, görevde olduğu dönemdeki yolsuzluklarla ilgili soruşturmada iş birliği yapmayı reddettiği ve mahkemeye itaatsizlik ettiği gerekçesiyle 29 Haziran'da 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Estcourt Cezaevi'nde 15 aylık hapis cezasını çeken Zuma, geçtiğimiz Ağustos ayında gözlem için gönderildiği hastanede ameliyat geçirmiş, planlanan daha fazla operasyon için ise hastanede kalmıştı. Ameliyatın ardından hastanede iyileşmeyi bekleyen Zuma, temmuz ayında Güney Afrika Anayasa Mahkemesinden kendisine verilen cezanın aşırı olduğunu ve hapishanenin sağlığını ve hayatını tehlikeye atacağını savunarak cezasının temyiz edilmesini talep etmişti.

Zuma, 5 Eylül'de sağlık sorunları nedeniyle şartlı tahliye edilmişti. - PRETORIA

Güney Afrika, Jacob Zuma, Pretoria, Eylül, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Eski Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma, tekrar hapse gönderilme kararına itiraz edebilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma, tekrar hapse gönderilme kararına itiraz edebilecek - Son Dakika
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