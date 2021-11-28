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Esnaftan Başkan Yalçınkaya'ya hizmet teşekkürü - Son Dakika

Esnaftan Başkan Yalçınkaya'ya hizmet teşekkürü

28.11.2021 15:36
Esnaftan Başkan Yalçınkaya'ya hizmet teşekkürü

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Beraberinde Meclis Üyesi Abdurrezzak Büyükaslan ile aşağı çarşıya giden Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi. İlçeye yapılan hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Yalçınkaya kendisine iletilen talep ve önerileri de dinledi. Beraberindeki ilgili müdürlere de taleplerin yerine getirilmesi için gerekli talimatlarda bulundu. Ziyarete dair açıklamalarda bulunan Başkan Yalçınkaya ilçenin modern değişimine dikkat çekerek "Aşağı çarşıda esnaf ve şoför kardeşlerimiz ile beraberiz. Memleketi, geleceği, muhteşem Akçakale'yi konuşuyoruz. Çözüm yollarını konuşuyoruz. Allah'ın yardımı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gayreti, buradaki kardeşlerimizin çabaları ile inşallah Akçakale hak ettiği yerde olacak. Bu gayretle çalışıyoruz. Yolunu, suyunu, doğal gazını, bütün batıdaki medeni şehirlerde olan imkanları Akçakale'nin önüne getirdik. Önümüzdeki zamanda Akçakale bambaşka bir Akçakale olacak" dedi.

Esnaf İsmail Kartal ise Başkan Yalçınkaya'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Başkanımız Mehmet Yalçınkaya'nın başa gelmesi ile Akçakale'nin yüzü değişti. Hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Esnaftan Başkan Yalçınkaya'ya hizmet teşekkürü
Esnaftan Başkan Yalçınkaya'ya hizmet teşekkürü
Esnaftan Başkan Yalçınkaya'ya hizmet teşekkürü

Mehmet Yalçınkaya, Akçakale, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Esnaftan Başkan Yalçınkaya'ya hizmet teşekkürü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esnaftan Başkan Yalçınkaya'ya hizmet teşekkürü - Son Dakika
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