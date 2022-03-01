Estonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Korb, TBMM'de - Son Dakika
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Estonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Korb, TBMM'de

01.03.2022 11:59
Estonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Korb, TBMM'de

Estonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mihhail Korb, Türkiye-Estonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ile bir araya geldi.

Estonya- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mihhail Korb, Türkiye-Estonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ile bir araya geldi.

Korb, Meclis'te önce Türkiye-Estonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yılmaz ile görüştü.

Yılmaz, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere değinerek Estonya'da yerleşik 1000'e yakın Türk vatandaşının ikamet ettiğini belirtti.

Rusya- Ukrayna savaşına da değinen Yılmaz, "Rusya Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce sonlanmasını, sivil halkın çektiği ıstırabın sona ermesini en kalbi dileklerimizle diliyorum. İki ülke arasındaki problemin barışla sonlanmasını arzu etmekteyiz." ifadesini kullandı.

Mihhail Korb ve beraberindeki heyet, daha sonra TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'ı ziyaret etti.

Kılıç, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı endişe ile izlediklerini, savaşın bir an önce bitmesini umduğunu söyledi.

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TBMM Dışişleri Komisyonu, Yusuf Ziya Yılmaz, Türkiye, Estonya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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