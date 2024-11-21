Fakülte Açılması İhtiyacı Vurgulandı

Politika

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, yüksekokul ve fakülte mezunlarının sayısı arttıkça işsizlik oranlarının da arttığını savunarak "Ülke kaynakları ve istihdam olanakları göz önünde bulundurularak fakülte açılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TÜİK verilerine göre 2012'de 5 milyon 913 bin 187 olan yüksekokul ve fakülte mezunu sayısının, 2021'de neredeyse iki katına çıktığını belirtti.

Yüksekokul ve fakülte mezunlarının sayısı arttıkça işsizlik oranlarının da arttığını savunan Dinç, "Bir yönüyle diplomalı işsiz ordusu yetişmiş." dedi.

Fakültelerin sayısının her geçen gün arttığını ancak bunların altyapısının olmadığını söyleyen Dinç, "Öğretim görevlileri yetersizken bu kadar fakültenin açılmaması lazım. Hatta fazlalıklar da AR-GE kurumlarına verilmeli." ifadelerini kullandı.

Faruk Dinç, "Ülke kaynakları ve istihdam olanakları göz önünde bulundurularak fakülte açılması gerekiyor." diye konuştu.

Öte yandan bazı kadınların, hassasiyetleri nedeniyle kadın doktor olmadığında tedavisini bile erteleyebildiğini dile getiren Dinç, kadın doktor sayısının artırılmasını istedi.